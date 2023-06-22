الضفة الغربية: الجيش الإسرائيلي يهدم منزل قاتل الجندي عيدو باروخ في نابلس

هدم الجيش الإسرائيلي الليلة في مدينة نابلس، منزل عائلة كمال جوري، أحد اثنين شاركا في عملية إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل الرقيب الأول عيدو باروخ (21 عاما).

هدمت قوات الجيش الإسرائيلي الليلة (بين الأربعاء والخميس) في مدينة نابلس، منزل عائلة كمال جوري، أحد اثنين شاركا في عملية إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل الرقيب الأول عيدو باروخ (21 عاما).

IDF Spokesperson حراسة واحتراس خلال هدم منزل منفذ عملية إطلاق النار على الجندي الإسرائيلي عيدو باروخ

في وقت سابق، هدمت القوات منزل أسامة الطويل في حي رفيديا بمدينة نابلس. ونفذ الفلسطينيان عملية إطلاق النار في 11 تشرين الأول (أكتوبر) العام الفائت، قُتل خلالها جندي "سييريت جفعاتي" عيدو باروخ، وتمكنت القوات الإسرائيلية في شباط/فبراير من العام الجاري من اعتقال منفذي العملية خلال مداهمة شقة في نابلس وضبطت سلاحين من طراز ام 16.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "قوات الجيش والمخابرات الخاصة هدمت منزل كمال الجوري.. وشهد النشاط عدة تجمعات تضمنت إلقاء الحجارة وإلقاء الإطارات المحترقة. كما تم إلقاء عبوات ناسفة وإطلاق نيران دقيقة على القوات. أصيبت عربة عسكرية بأضرار. ورد المقاتلون باجراءات لتفريق المتظاهرين".

IDF Spokesperson تنفيذ الأعمال خلال هدم منزل منفذ عملية إطلاق النار على الجندي الإسرائيلي عيدو باروخ

فيما أفادت مصادر فلسطينية بأن " نحو 50 آلة عسكرية ترافقها جرافتان وشاحنة كبيرة اقتحمت مدينة نابلس من الجهة الشمالية وحاصرت منزل الجوري الذي يقع في الطابق الثاني من بناية سكنية في منطقة شارع تل وتبلغ مساحته 130 مترا مربعا، ويؤوي خمسة أفراد. وأضافت " أن قناصة الجيش الإسرائيلي انتشروا فوق أسطح البنايات، واندلعت مواجهات خلال محاولة شبان فلسطينيين التصدي للاقتحام، وسمعت أصوات انفجارات".

IDF Spokesperson تنفيذ الأعمال خلال هدم منزل منفذ عملية إطلاق النار على الجندي الإسرائيلي عيدو باروخ

ووفقا للمعلومات الاستخبارية فإن كل من الجوري والطويل عضوان في مجموعة "عرين الأسود" التي أعلنت مسؤوليتها في حينه عن العملية التي أسفرت عن مقتل الجندي فيما عرف بعملية شافي شومرون.