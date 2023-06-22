الولايات المتحدة تحث إسرائيل على محاكمة المتورطين بالاعتداءات في ترمسعيا بالضفة الغربية

"نتوقع من الحكومة الإسرائيلية محاكمة المسؤولين عن هذه الهجمات بالإضافة إلى تقديم تعويضات عن الممتلكات التي دمرت"

في أعقاب انفلات شبان إسرائيليين من سكان مستوطنة عيلي على قرية بالضفة الغربية بعد ظهر الأربعاء، مدفوعين بالشعور بالانتقام جراء الهجوم الدموي الذي أسفر عن مقتل أربعة مدنيين، من بينهم فتيان. وقالت الولايات المتحدة رداً على ذلك، إنها تتوقع من إسرائيل محاكمة مثيري الشغب وتقديم "تعويضات" عن الممتلكات المدمرة.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل: "نحن قلقون بشأن التقارير التي تتحدث عن اعتداءات المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين. نحن ندين أعمال العنف هذه". وأضاف "نتوقع من الحكومة الإسرائيلية محاكمة المسؤولين عن هذه الهجمات بالإضافة إلى تقديم تعويضات عن الممتلكات التي دمرت".

Nasser Ishtayeh/Flash90 الأضرار التي لحقت بمنازل وسيارات تابعة لفلسطينيين من قبل مستوطنين يهود في قرية ترمسعيا بالضفة الغربية.

انطلقت مجموعة من المستوطنين باتجاه القرية الفلسطينية بعد وقت قصير من تشييع جنازة نحمان شموئيل موردوف، الإسرائيلي الذي يبلغ من العمر 17 عامًا والذي قُتل الثلاثاء في هجوم بالرشاش، أودى بثلاثة آخرين فضلا عن أربعة مصابين نفذه فلسطينيان من قرية عوريف تابعان لحركة حماس.

ودفع الجيش الإسرائيلي والشرطة وحرس الحدود بتعزيزات للسيطرة على الوضع وإعادة النظام. ولدى وصولهم تفرق مثيرو الشغب.

وقتل الشاب الفلسطيني، عمر قطين (27 عاما) الأربعاء، نتيجة إطلاق قوات الجيش الإسرائيلي النار عليه خلال التصدي للمستوطنين في بلدة ترمسعيا شمال شرقي رام الله، وفق الرواية الفلسطينية.

وقال لافي أديب رئيس بلدية ترمسعيا لوكالة "وفا" الفلسطينية بأن "نحو 400 مستوطن قاموا بمهاجمة البلدة ما أدى الى اصابة 12 مواطنا بالرصاص الحي، واحراق 30 منزلا واحراق أكثر من 60 مركبة وأضاف أديب، أن "مستوطنين أضرموا النيران في عشرات الدونمات، ما أدى إلى إحراق المحاصيل الزراعية".

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وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ردا على أعمال الشغب التي قرن بينها وبين ما يحدث في الجولان من انتفاض ضد توربينات الرياح في أراضي السكان الدروز "هناك أيام يجب أن نعلن فيها ما هو بديهي: دولة إسرائيل هي دولة قانون. جميع مواطني إسرائيل ملزمون بطاعة القانون. لن نسمح بحدوث اضطرابات سواء في مرتفعات الجولان أو في يهودا والسامرة".

ووفقا لقناة كان 11 التابعة لهيئة البث الرسمية، فقد أوصى جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي الشاباك مساء الأربعاء وزير الأمن يوآف غالانت بالتوقيع على عدة أوامر اعتقال إداري ضد نشطاء اليمين المتطرف الإسرائيليين.