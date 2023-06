الولايات المتحدة تحث إسرائيل على محاكمة المتورطين بالاعتداءات في ترمسعيا بالضفة الغربية

في أعقاب انفلات شبان إسرائيليين من سكان مستوطنة عيلي على قرية بالضفة الغربية بعد ظهر الأربعاء، مدفوعين بالشعور بالانتقام جراء الهجوم الدموي الذي أسفر عن مقتل أربعة مدنيين، من بينهم فتيان. وقالت الولايات المتحدة رداً على ذلك، إنها تتوقع من إسرائيل محاكمة مثيري الشغب وتقديم "تعويضات" عن الممتلكات المدمرة.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل: "نحن قلقون بشأن التقارير التي تتحدث عن اعتداءات المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين. نحن ندين أعمال العنف هذه". وأضاف "نتوقع من الحكومة الإسرائيلية محاكمة المسؤولين عن هذه الهجمات بالإضافة إلى تقديم تعويضات عن الممتلكات التي دمرت".

انطلقت مجموعة من المستوطنين باتجاه القرية الفلسطينية بعد وقت قصير من تشييع جنازة نحمان شموئيل موردوف، الإسرائيلي الذي يبلغ من العمر 17 عامًا والذي قُتل الثلاثاء في هجوم بالرشاش، أودى بثلاثة آخرين فضلا عن أربعة مصابين نفذه فلسطينيان من قرية عوريف تابعان لحركة حماس.

ودفع الجيش الإسرائيلي والشرطة وحرس الحدود بتعزيزات للسيطرة على الوضع وإعادة النظام. ولدى وصولهم تفرق مثيرو الشغب.

وقتل الشاب الفلسطيني، عمر قطين (27 عاما) الأربعاء، نتيجة إطلاق قوات الجيش الإسرائيلي النار عليه خلال التصدي للمستوطنين في بلدة ترمسعيا شمال شرقي رام الله، وفق الرواية الفلسطينية.

وقال لافي أديب رئيس بلدية ترمسعيا لوكالة "وفا" الفلسطينية بأن "نحو 400 مستوطن قاموا بمهاجمة البلدة ما أدى الى اصابة 12 مواطنا بالرصاص الحي، واحراق 30 منزلا واحراق أكثر من 60 مركبة وأضاف أديب، أن "مستوطنين أضرموا النيران في عشرات الدونمات، ما أدى إلى إحراق المحاصيل الزراعية".