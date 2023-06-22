حزب الله يعزز قبضته على منطقة يدعي أنها أرض لبنانية تقع ضمن السيادة الإسرائيلية

قالت صحيفة الأخبار اللبنانية إن منظمة حزب الله أبلغت جميع الأطراف التي اتصلت بها بشأن الخيمتين اللتين نصبتا عبر الحدود بأن الأرض أرض لبنانية تحتلها إسرائيل

أفادت صحيفة الأخبار اللبنانية، صباح اليوم، أن منظمة حزب الله أبلغت جميع الأطراف التي اتصلت بها بشأن الخيمتين اللتين نصبتا عبر الحدود بأن الأرض أرض لبنانية تحتلها إسرائيل. للبنان الحق في الوصول إليها داخل مؤسساته الرسمية أو من خلال سكانه.

وبحسب التقرير، يرفض حزب الله إخلاء المنطقة، بل إنه عزز قبضته عليها مؤخرًا. حتى الآن، لم تنشر المنظمة نفسها ردًا رسميًا على هذه القضية.

وكانت هيئة البث الرسمية "كان" قد كشفت أمس الأربعاء، ما تمت مناقشته خلال انعقاد لجنة الخارجية والأمن في الكنيست من أن "قوة تابعة لحزب الله تسللت الى الأراضي الإسرائيلية في منطقة مزارع شبعا، وأقامت موقعا عسكريا مسلحا.

ووفقا لما ورد في اللجنة فقد قامت قوة من حزب الله خلال الأسابيع الأخيرة باجتياز الحدود من منطقة مزارع شبعا الى الأراضي الإسرائيلية وأقامت خيمتين تم تنصيب عدد من المسلحين فيهما (ما بين ثلاثة حتى ثمانية) والذين يتمركزون في الموقع مقابل الجنود الإسرائيليين داخل أراض خاضعة للسيادة الإسرائيلية.