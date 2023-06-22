إسرائيل تدرس إلغاء الرحلات الجوية المباشرة إلى شرم الشيخ

يأتي هذا التقييم مخالفا لتصريحات وزير الخارجية إيلي كوهين، الذي قال إنه بحث مطولاً مع نظيره المصري في الأشهر الأخيرة بخصوص زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين

تدرس إسرائيل إلغاء الرحلات الجوية المباشرة إلى شرم الشيخ، على ما قال مصدر سياسي الخميس. ووفقا لهذا المسؤول فإن وزارة الخارجية ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل بشأن استمرار الرحلات الجوية المباشرة إلى جنوب سيناء.

أفادت قناة "كان'' الإسرائيلية يوم الخميس أنه سيتم النظر في التداعيات السياسية والأمنية للرحلات الجوية، ومن المحتمل أن يشير إلغاؤها إلى تراجع في العلاقات الإسرائيلية المصرية على المستوى السياسي.

Flash90 يقف أفراد الطاقم الذين يرتدون أقنعة الوجه عند بوابة أول رحلة مباشرة من تل أبيب إلى منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر في مطار بن غوريون بالقرب من تل أبيب في 17 أبريل 2022.

تم إطلاق خط طيران تل أبيب - شرم الشيخ المباشر منذ أكثر من عام بغية توثيق العلاقات وتشجيع السياحة الإسرائيلية في سيناء. كما جاء قرار تشغيل الخط الجوي للمساعدة خصوصا في التخفيف على ضغط الطوابير الطويلة عند معبر طابا البري.

Oren Ben Hakoon/Flash90 وزير الخارجية إيلي كوهين

جنوب سيناء بشكل عام وشرم الشيخ بشكل خاص هي الوجهات المفضلة للسياح الإسرائيليين على الرغم من التهديد الأمني. وتحتفظ هذه الوجهة بأولويتها من قبل الإسرائيليين بحيث قدمت شركات الطيران الإسرائيلية ما معدله ثلاث عشرة رحلة أسبوعية.

يأتي هذا التقييم مخالفا لتصريحات وزير الخارجية إيلي كوهين، الذي قال إنه بحث مطولاً مع نظيره المصري في الأشهر الأخيرة بخصوص زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين.