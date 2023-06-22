إسرائيل تدرس إلغاء الرحلات الجوية المباشرة إلى شرم الشيخ
يأتي هذا التقييم مخالفا لتصريحات وزير الخارجية إيلي كوهين، الذي قال إنه بحث مطولاً مع نظيره المصري في الأشهر الأخيرة بخصوص زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين
تدرس إسرائيل إلغاء الرحلات الجوية المباشرة إلى شرم الشيخ، على ما قال مصدر سياسي الخميس. ووفقا لهذا المسؤول فإن وزارة الخارجية ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل بشأن استمرار الرحلات الجوية المباشرة إلى جنوب سيناء.
أفادت قناة "كان'' الإسرائيلية يوم الخميس أنه سيتم النظر في التداعيات السياسية والأمنية للرحلات الجوية، ومن المحتمل أن يشير إلغاؤها إلى تراجع في العلاقات الإسرائيلية المصرية على المستوى السياسي.
تم إطلاق خط طيران تل أبيب - شرم الشيخ المباشر منذ أكثر من عام بغية توثيق العلاقات وتشجيع السياحة الإسرائيلية في سيناء. كما جاء قرار تشغيل الخط الجوي للمساعدة خصوصا في التخفيف على ضغط الطوابير الطويلة عند معبر طابا البري.
جنوب سيناء بشكل عام وشرم الشيخ بشكل خاص هي الوجهات المفضلة للسياح الإسرائيليين على الرغم من التهديد الأمني. وتحتفظ هذه الوجهة بأولويتها من قبل الإسرائيليين بحيث قدمت شركات الطيران الإسرائيلية ما معدله ثلاث عشرة رحلة أسبوعية.
يأتي هذا التقييم مخالفا لتصريحات وزير الخارجية إيلي كوهين، الذي قال إنه بحث مطولاً مع نظيره المصري في الأشهر الأخيرة بخصوص زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين.