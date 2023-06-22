قال بيان للشرطة إنه "على عكس المنشورات الخاطئة، لم توعز شرطة إسرائيل بوقف العمل في بناء التوربينات في هضبة الجولان". وتابع "هذا القرار يخص المستوى السياسي فقط".

رغم الحديث عن التوصل إلى هدنة بخصوص تجميد العمل في تركيب التوربينات في الجولان نزولا عند طلب السكان الدروز، تواصلت الأعمال اليوم الخميس وسط جدل بين المفوض العام الذي أمر بوقف الأعمال في حين أوعز وزير الأمن القومي ايتامار بن غفير بمتابعتها في دعم واضح لشركة انرجيكس.

وقالت شركة انرجيكس إن "الأيديولوجيات القومية الموالية لسوريا تقود حفنة من المعارضين الذين يعملون على منع إقامة مشروع وطني لدولة إسرائيل على أساس أنه يقام على أراض سورية محتلة. والنتيجة أن قادة المقاومة المخالفين للقانون والذين يستخدمون العنف الشديد يلحقون الأذى بجميع سكان المنطقة. ولا يعقل أن ينشر المتطرفون والمحرضون السوريون والموالون لسوريا وسجين أمني محرر بقيادة الرئيس الأسد، الرعب بين السكان وتهديد أصحاب الأراضي الخاصة الذين تعاقدوا بشكل قانوني مع الشركة لإقامة المشروع".

أما بن غفير فرفض السماح بوقف العمل وادعى أنه لا يجوز التراجع أمام من يرشق الحجارة والقنابل الحارقة ومن يستخدم السلاح الحي، سيكون ذلك مكافأة للعنف".

لكن ما زاد الصورة بلبلة، بيان شرطة إسرائيل الذي جاء فيه "على عكس المنشورات الخاطئة، لم توعز شرطة إسرائيل بوقف العمل في بناء التوربينات في هضبة الجولان". مشيرا إلى أن هذا القرار يخص المستوى السياسي فقط.

يشار إلى أن المكتب الحكومي لرئيس الوزراء نفى في وقت لاحق أمس، الحديث عن أي هدنة بين نتنياهو والرئيس الروحي للدروز موفق طريف. بل إن رئيس الوزراء غرد أمس عن ضرورة احترام القانون في الدولة وقرن في حديثه بين المستوطنين الثائرين غضبا على مقتل أبناء جلدتهم بأيدي فلسطينيين من الجوار، وبين الدروز الذين لجأوا إلى العنف في مقاومة أعمال نصب مراوح الطاقة.

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ووفقا للتقارير الورادة فقد استؤنف العمل بعد محادثة صعبة بين بن غفير ومفوض الشرطة، كما غضب ضباط الشرطة في الميدان من القرار الذي اتخذته قيادة شرطة القدس ووصفوه بـ "المخزي". وأعرب هؤلاء عن مخاوفهم من أن تعود توصية شبتاي بالضرر الخطير والجسيم على الحوكمة وعلى قدرة عمل الهيئة المنوط بها إنفاذ القانون والنظام.

ووجه زعماء الجالية رسالة إلى رئيس الوزراء بعد تظاهرات أمس العنيفة، ضمنوها مطلب تجميد البناء، فضلا عن مطالبتهم قوات الشرطة مغادرة منطقة البناء "إلى ما بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى. وأكد قادة المجتمع الدرزي استعدادهم مواصلة الاحتجاج بكل قوة إذا لم يتم قبول مطالبهم.

وأوضح الشيخ طريف في حديث مع واينت أنه "ضد العنف". ومع ذلك، حسب قوله، "علينا أن نسأل لماذا وصلنا إلى هنا؟ لماذا وصلنا إلى هذا الوضع؟ لربما يجدر أن نبدأ من الجليل والكرمل. على مدى 40 عامًا، تراكم لدينا الغضب والاستياء وخيبة الأمل دون أي استجابة لمطالبنا".

وقال طريف إن "المشكلة كبيرة جدًا، تتجاوز توربينات الرياح، لكننا بحاجة إلى فهمها. المشكلة هي مشكلة التخطيط والبناء والغرامات المفروضة على أولادنا، غرامات بمئات الآلاف من الشواقل. كل شاب يتلقى غرامة تتراوح بين 300- 600 ألف شيكل ويتحول إلى خارج عن القانون. وكلهم من أفضل الشباب. ليس ذنبهم أنهم بنوا على أرضهم الخاصة".

ولفت الشيخ إلى ان الأعمال تتم في الأيام العشرة المقدسة للدروز التي تسبق عيد الأضحى. وأشار أنه أوضح ذلك في رسالته لنتنياهو لافتا إلى أهمية تأجيلها إلى ما بعد العيد. وشدد "امنحونا فرصة للحديث والتوصل الى تفاهمات وسنفعل ذلك ونعرف كيف نفعل ذلك".

ومن المقرر أن ينعقد اجتماع خلال الساعة القريبة في جولس في الجولان بمشاركة بن غفير وشبتاي وقائد لواء الشمال ورؤساء السلطات الدرزية وقيادة الطائفة التي تصر على مطلب تجميد الأعمال في الجولان إلى ما بعد عيد الأضحى.