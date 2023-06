رغم الحديث عن التوصل إلى هدنة بخصوص تجميد العمل في تركيب التوربينات في الجولان نزولا عند طلب السكان الدروز، تواصلت الأعمال اليوم الخميس وسط جدل بين المفوض العام الذي أمر بوقف الأعمال في حين أوعز وزير الأمن القومي ايتامار بن غفير بمتابعتها في دعم واضح لشركة انرجيكس.

وقالت شركة انرجيكس إن "الأيديولوجيات القومية الموالية لسوريا تقود حفنة من المعارضين الذين يعملون على منع إقامة مشروع وطني لدولة إسرائيل على أساس أنه يقام على أراض سورية محتلة. والنتيجة أن قادة المقاومة المخالفين للقانون والذين يستخدمون العنف الشديد يلحقون الأذى بجميع سكان المنطقة. ولا يعقل أن ينشر المتطرفون والمحرضون السوريون والموالون لسوريا وسجين أمني محرر بقيادة الرئيس الأسد، الرعب بين السكان وتهديد أصحاب الأراضي الخاصة الذين تعاقدوا بشكل قانوني مع الشركة لإقامة المشروع".

أما بن غفير فرفض السماح بوقف العمل وادعى أنه لا يجوز التراجع أمام من يرشق الحجارة والقنابل الحارقة ومن يستخدم السلاح الحي، سيكون ذلك مكافأة للعنف".

لكن ما زاد الصورة بلبلة، بيان شرطة إسرائيل الذي جاء فيه "على عكس المنشورات الخاطئة، لم توعز شرطة إسرائيل بوقف العمل في بناء التوربينات في هضبة الجولان". مشيرا إلى أن هذا القرار يخص المستوى السياسي فقط.

يشار إلى أن المكتب الحكومي لرئيس الوزراء نفى في وقت لاحق أمس، الحديث عن أي هدنة بين نتنياهو والرئيس الروحي للدروز موفق طريف. بل إن رئيس الوزراء غرد أمس عن ضرورة احترام القانون في الدولة وقرن في حديثه بين المستوطنين الثائرين غضبا على مقتل أبناء جلدتهم بأيدي فلسطينيين من الجوار، وبين الدروز الذين لجأوا إلى العنف في مقاومة أعمال نصب مراوح الطاقة.