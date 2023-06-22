الإدارة الأمريكية تقدم التعازي لشعب إسرائيل "بعد الهجوم الخطير على مستوطنة عيلي"

ناقش الطرفان سبل منع التصعيد الأمني في المنطقة في أعقاب العمليات الأخيرة ، بما في ذلك الترويج لاجتماعات "منتدى الخماسي"

أعربت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، اليوم الخميس، أثناء لقائها بمستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي عن تعازي الإدارة الأمريكية لشعب إسرائيل "بعد الهجوم الخطير على مستوطنة عيلي" والتي راح ضحيتها 4 أشخاص وإصابة آخربن.

وناقش الطرفان سبل منع التصعيد الأمني في المنطقة في أعقاب العمليات الأخيرة ، بما في ذلك الترويج لاجتماعات "منتدى الخماسي" الذي انعقد هذا العام في العقبة وشرم الشيخ. وناقش الطرفان الجهود المبذولة لتوسيع "اتفاقيات إبراهيم".

شاركت ليف في بيانها الرسمي من زيارتها الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية، واستعداد الحكومة للعمل من أجل دفع العملية.

وكانت التحقيقات قد كشفت عن هويات ضحايا عملية إطلاق النار بالقرب من رام الله في الضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، والتي راح ضحيتها 4 أشخاص وإصابة آخربن.

وبعد أن سمح بالنشر عن أسماء الضحايا، أفادت المتحدثة باسم مجلس "بنيامين" في الضفة الغربية: أن من بينهم الشاب نحمان شموئيل موردوف، يلبغ 17 سنة، من سكان مستوطنة "إحيا".

وفي السياق وفي أعقاب انفلات شبان إسرائيليين من سكان مستوطنة عيلي على قرية بالضفة الغربية بعد ظهر الأربعاء، مدفوعين بالشعور بالانتقام جراء الهجوم الدموي الذي أسفر عن مقتل أربعة مدنيين، من بينهم فتيان. وقالت الولايات المتحدة رداً على ذلك، إنها تتوقع من إسرائيل محاكمة مثيري الشغب وتقديم "تعويضات" عن الممتلكات المدمرة.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل: "نحن قلقون بشأن التقارير التي تتحدث عن اعتداءات المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين. نحن ندين أعمال العنف هذه". وأضاف "نتوقع من الحكومة الإسرائيلية محاكمة المسؤولين عن هذه الهجمات بالإضافة إلى تقديم تعويضات عن الممتلكات التي دمرت".