نتنياهو يرحب بالغارة الجوية بمسيرة استهدفت ثلاثة مسلحين فلسطينيين في جنين

نتنياهو:"نحن دائما نخلق عنصر المفاجأة .. دائما نغير المعادلة. لقد فعلناها في العملية الاخيرة في غزة. فعلناها مرة أخرى أمس في جنين."

رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد ظهر اليوم الخميس، بهجوم طائرة بدون طيار ليلة الأربعاء على سيارة تقل ثلاثة مسلحين فلسطينيين بالقرب من جنين، وهو أول هجوم من نوعه منذ أغسطس/آب من عام 2006.

وقال في مقطع فيديو "نحن دائما نخلق عنصر المفاجأة .. دائما نغير المعادلة. لقد فعلناها في العملية الاخيرة في غزة. فعلناها مرة أخرى أمس في جنين." وقال نتنياهو إن "الخلية كانت وراء عدة هجمات وأنها كانت تجهز أخرى، لكننا حللنا المشكلة على حين غرة" وتابع " أود أن أهنئ المخابرات على دقتها، وكذلك الجيش الإسرائيلي على دقة عملياتهم" وتابع "سنواصل العمل بمبادرة وابتكار ومفاجأة، وسننتصر".

وفي السياق وصفت حركة حماس، في بيان لها مقتل الرجال الثلاثة بأنه "تصعيد خطير" ، مضيفة أن "هذه الجريمة (...) لن (تمر) بلا عقاب".

في وقت سابق من اليوم الخميس، دمرت إسرائيل منزل فلسطيني قتل جنديًا فلسطينيًا في أكتوبر/تشرين الأول 2022 ، في شمال الضفة الغربية، الذي كان مسرحًا لاندلاع أعمال عنف جديدة في الأيام المنصرمة.