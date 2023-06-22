بن غفير بعد لقائه القادة الدروز: "العمل في الجولان سيتوقف حتى عيد الأضحى وسيستمر بعده"

وزير الأمن القومي: إن "المشروع سيستمر ولن تستسلم دولة إسرائيل لمن ألقى قنابل المولوتوف والحجارة

ناقش وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير والمفوض يعقوب شبتاي لساعات طويلة اليوم (الخميس) مع الزعيم الروحي للطائفة الدرزية الشيخ موفق طريف وقادة الطائفة، بعد يوم من اشتباكات التي شملت اضطرابات خطيرة و إطلاق نار حي.

في نهاية الزيارة قال بن غفير: "العمل في الجولان سيستمر حتى عشية عيد الأضحى، وسيتوقف في العيد، وسيستمر بعده مباشرة". سيجتمع الدروز وممثلون عن الحكومة في الأسابيع المقبلة في محاولة للتوصل إلى اتفاقات.

وأضاف بن جابر الذي وصل مع المفوض بالمروحية إلى بلدة "جولس" في الجليل الغربي شمال اسرائيل: "سيستمر المشروع ولن تستسلم دولة إسرائيل لمن ألقى قنابل المولوتوف والحجارة. وكلي ثقة أنّ الشيخ يعارضها بشكل قاطع. شرح لي الشيخ حرمة العيد فأبلغته أن الأعمال ستستمر قبل العطلة وبعدها، لكن في أيام العيد لن تتم الأعمال. أهنئ الشركة التي أبدت حساسية تجاه العطلة ووافقت على الخطة ".

وبقرار من مفوّض الشرطة وبعد لقاء نتنياهو أمس بقادة الدرتم تجميد أعمال بناء التوربينات في هضبة الجولان صباح اليوم (الخميس). لحين التوصل لاتفاق وذلك بعد احتجاجات حاشدة أمس ، أدت إلى اضطرابات واشتباكات أصيب خلالها عدد من المتظاهرين بجروح خطيرة .

واجتمع الليلة الماضية كبار الشخصيات من أبناء الطائفة الدرزية في البلاد في بلدة كفر ياسيف. وضم الاجتماع رؤساء مجالس محلية درزية وشيوخ من الطائفة وشخصيات بارزة.

وخرج المجتمعون برسالة موجهة الى رئيس الوزراء، الاسرائيلي نتنياهو بأن يصدر تعليماته الفورية لإخراج كافة قوات الشرطة من المكان وتجميد كافة الأعمال الميدانية الخاصة بإقامة منشأة التوربينات في هضبة الجولان الى ما بعد الاحتفال بعيد الأضحى.