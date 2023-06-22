إحباط محاولة تهريب ذهب على الحدود الإسرائيلية الأردنية

محاولات التهريب عبر معبر اللنبي شائعة، لكنها عادة ما تنطوي على شحنات أسلحة

أحبط مفتشو الجمارك عند معبر اللنبي الحدودي بالقرب من أريحا محاولة تهريب خمسة سبائك ذهب وزنها 5 كيلوغرامات كانت مخبأة في مقصورة مخفية في حافلة فلسطينية عائدة من الأردن.

AHMAD GHARABLI / AFP سيارة تمر عبر إشارة طريق تشير إلى نقطة عبور جسر اللنبي (الملك حسين) إلى الأردن (في الخلفية) ، في 28 كانون الثاني 2021.

يعمل معبر اللنبي الحدودي كمعبر حدودي بري بين إسرائيل والأردن ، وخاصة للسكان الفلسطينيين والسياح من مختلف الجنسيات والدبلوماسيين وسكان القدس الشرقية.

أبلغ موظفو جمارك معبر اللنبي مسؤولي سلطة المطارات عند معبر اللنبي الحدودي أن سائق الحافلة الفلسطيني لديه مبلغ 1500 دولار ملفوف في رقائق معدنية، وقرروا إجراء فحص شامل للسائق وللحافلة. وذكر سائق الحافلة أنه ليس لديه أي منتجات أو أموال مطلوب التبليغ عنها، لكن الفحص للحافلة كشف عن وجود مقصورة مخفية في مجرى التكييف أخفيت فيها سبائك الذهب.

وتقدر قيمة الذهب بأكثر من مليون شيكل والضريبة عليه نحو 180 ألف شيكل. وقد تم ضبط الذهب والحافلة التي كانت تستخدم في نقله، وتم استجواب سائق الحافلة من قبل محققي جمارك اللنبي وتسليمه للسلطات الفلسطينية لمتابعة الموضوع.