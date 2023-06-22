"لن نقوم بخطوة دراماتيكية من شأنها تفكيك السلطة الفلسطينية. هذه ليست لمصلحة اسرائيل"

ستنفذ إسرائيل عمليات لمرة واحدة مثل إحباط القنابل "الموقوتة" التي قد تنفجر بأي لحظة، وستزيد اسرائيل قواتها في الضفة الغربية، لكنها ستمتنع عن الشروع في عملية واسعة على غرار عملية "حارس الجدار".

وقال مسؤول اسرائيلي اننا "لن نقوم بخطوة دراماتيكية من شأنها تفكيك السلطة الفلسطينية. هذه ليست لمصلحة اسرائيل. وقال مسؤول اسرائيلي كبير "علينا نشر القوات في الميدان والتهدئة قدر المستطاع".

وأشار المسؤول إلى أنه لا يوجد مبرر لاجتماع مجلس الوزراء السياسي والأمني (الكابينيت) ​​كما طالب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. وبحسبه "نحن في ارتفاع "الإرهاب" بعد الهجوم الخطير وايضا بعد احباط الخلية قرب جنين والتي نفذت من الجو لاول مرة منذ 17 عاما.

كما قال مسؤولون كبار في الحكومة إنه لا يوجد مجال لعقد اجتماع لمجلس الوزراء ، لأن الإجراءات التي تم اتخاذ قرار بشأنها لا يُتوقع أن تؤدي إلى حرب.

"الهدوء مطلوب الآن، ما حصل خطير وقد يكون هناك المزيد من الهجمات وستكون أمامنا أيام معقدة. المشكلة الرئيسية هي ماذا سيحدث في السلطة الفلسطينية في اليوم الثاني بعد أبو مازن"

من جهة أخرى، أقام المستوطنون اليوم الخميس بؤرتين استيطانيتين جديدتين شمال ووسط الضفة الغربية. وقال مسؤول ملف الاستيطان شمالي الضفة غسان دغلس إن "مستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية في منطقة لم يوجدوا فيها من قبل". وأضاف أنهم وضعوا حتى الآن 6 وحدات استيطانية على أرض ذات ملكية خاصة في قمة جبل ببلدة اللِّبن جنوبي نابلس.

وهناك خوف في إسرائيل من عمليات تدفيع الثمن من قبل مستوطنين، لذا فإن التوجيه للجيش والشرطة هو نشر أكبر عدد ممكن من القوات - لمنع عمليات الانتقام. في الوقت نفسه ، يعقد مجلس الأمن الدولي غدا جلسة تشاور مغلقة بعد التصعيد في الضفة الغربية، بناء على طلب الفلسطينيين والإمارات العربية المتحدة.