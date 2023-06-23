استطلاع للرأي: غانتس المفضل شعبيا لرئاسة الحكومة

أظهر استطلاع رأي أجرته صحيفة "معاريف"، صباح اليوم الجمعة، أن رئيس حزب معسكر الدولة بيني غانتس، يتقدم على رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو رئيس حزب "الليكود" الحاكم في البلاد ويستطيع تشكيل حكومة في حال اجريت انتخابات اليوم.

وبيَّن الاستطلاع أن حزب "المعسكر الوطني" سيحصل على 30 مقعدا في الكنيست، في وقت يحص حزب "الليكود" 26 مقعدا فقط، وفيه يتراجع حزب غانتس بمقعدين كاملين عن الاستطلاع الأخير.

وأظهر الاستطلاع، اليوم الجمعة، تراجع شعبية رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وانكماش قوة ائتلافه حال إجراء انتخابات برلمانية للكنيست الآن وزيادة شعبية بيني غانتس بأنه أكثر ملائمة لرئاسة الحكومة.

في هذا الاستطلاع، سيحصل حزب يش عتيد على 17 مقعدًا، شاس 9 ، يهدوت هتوراة 7 ، يسرائيل بيتنو 6، الجبهة-العربية للتغيير 6، الصهيونية الدينية 5، القائمة العربية الموحدة 5، وميرتس – الغير موجود حاليا في الكنيست – سيحصل على 5، أمّا حزب عوتسما يهوديت بقيادة بن غفير سيحصل على 4 مقاعد ويقترب من نسبة الحسم. ويفشل كل من حزبي "لعمل" و"التجمع" في تجاوز نسبة الحسم اللازمة لدخول الكنيست.

كما سُئل المشاركون في الاستطلاع عما إذا كانوا يؤيدون إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق في الضفة الغربية، في ظل الأحداث الراهنة. ما يقارب النصف (48٪) يؤيدون ذلك. 26٪ يعارضون و 26٪ لا رأي لهم في الأمر.