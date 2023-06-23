بعد سلسلة أحداث على خلفية قومية: الشاباك يعتقل ثلاثة مستوطنين

اعتقل جهاز الأمن العام (الشاباك)، ثلاثة مستوطنين يهود في العشرينات من العمر

اعتقل جهاز الأمن العام (الشاباك)، مساء أمس (الخميس)، ثلاثة مستوطنين يهود في العشرينات من العمر، ومنعهم من مقابلة محام. تم الاعتقال على خلفية سلسلة الأحداث القومية الأخيرة في الضفة الغربية.

اعتقلت قوات "يمّار" المستوطنين الثلاثة للاستجواب في الشاباك، وصدر أمر استثنائي بحق المستوطنين بمنعهم من مقابلة محامٍ، تأتي الاعتقالات على خلفية أحداث الأيام الماضية، حيث قام نشطاء يمينيون معروفون للمؤسسة الأمنية بنشاطات عنيفة ومخطط لها. وقال مصدر أمني "سنجد حلًا وسنحاكم المخالفين. ولن يسمح لأحد بأخذ القانون بيديه".

في غضون ذلك ، رشق فلسطينيون الليلة الماضية الحجارة والزجاجات الحارقة على شارع 60 بالقرب من مستوطنة عوفرا في الضفة. وألحقت أضرار بعدة سيارات، وأصيبت مواطنة إسرائيلية بشظايا طفيفة. أطلق ضباط الشرطة النار في الهواء.

اندلعت مساء الثلاثاء اشتباكات بين مستوطنين وفلسطينيين في قرية عوريف في الضفة، حيث خرج منها المنفذون الذين نفذوا هجوم إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل أربعة أشخاص بالقرب من "عيلي" يوم الثلاثاء. ووصل حوالي 150 مستوطنًا باتجاه القرية وبدأوا في إلقاء الحجارة على حوالي 50 فلسطينيًا - ردوا بالحجارة والألعاب النارية، وفقًا للوثائق الفلسطينية. وأصيب ستة مستوطنين بالحجارة.

قبل يومين، تظاهر المئات من المستوطنين الملثمين في قرية ترمسعيا في الضفة الغربية، وأشعلوا النار في المنازل والسيارات. من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن المستوطنين أطلقوا الرصاص الحي صوب أهالي البلدة، بالتزامن مع اقتحام قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي.