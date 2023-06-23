يروج وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين تشريع قانون يمنع تدخل الدول الأجنبية والأطراف الأجنبية في القضايا الإسرائيلية الداخلية

يروج وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين تشريع قانون يمنع تدخل الدول الأجنبية والأطراف الأجنبية في القضايا الإسرائيلية الداخلية من جهة، وفي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من جهة أخرى. ستجرى المناقشة للقراءة الأولى حول مشروع قانون الحكومة الذي يتم صياغته يوم الأحد في وزارة الخارجية.

بدأ الوزير كوهين الإجراءات بعد تلقيه توصية بتبني التشريع الأمريكي حول الموضوع. وفقًا لقانون FARA الأمريكي، يلتزم كل وكيل أجنبي بالشفافية الكاملة، وهو ما ينعكس في الإبلاغ عن كل جمعية ونشاط لكل هيئة تعمل داخل حدود البلاد.

في الآونة الأخيرة، ظهرت عدة أفكار في الائتلاف تتعلق بقضية الكيانات الأجنبية النشطة في إسرائيل، بما في ذلك قانون عضو الكنيست أرييل كيلنر من الليكود بشأن الجمعيات الممولة من الخارج. كان من المفترض أن تناقش اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية قبل حوالي شهر مشروع قانون كيلنر لفرض ضرائب كبيرة على أموال الدولة الأجنبية، والتي يتم التبرع بها لمنظمات مدنية في إسرائيل.

رداً على ذلك، انتقد عدد من السفراء الأجانب في إسرائيل بشدة مشروع قانون كيلنر. من بين أمور أخرى، نقل وزير الخارجية الألماني أنلانا باربوك رسالة حول الموضوع إلى وزير الخارجية إيلي كوهين. أدى الضغط السياسي الشديد في النهاية إلى رفض مشروع القانون.

ويبدأ الوزير كوهين الآن عمليته التشريعية الخاصة، ويؤكد مكتبه أن نهج كوهين مختلف. وبحسبه، في الأمور الإنسانية، مثل المعدات الطبية أو الأدوية أو المواد الغذائية لن تتدخل دولة إسرائيل على الإطلاق.