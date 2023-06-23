الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو توثيق من كاميرات خوذات المستعربين في جنين

سمحت الشرطة، صباح اليوم (الجمعة)، بنشر لقطات من كاميرات الخوذات التابعة لقوات الأمن الإسرائيلية في عملية جنين

سمحت الشرطة، صباح اليوم (الجمعة)، بنشر لقطات من كاميرات الخوذات التابعة لقوات الأمن الإسرائيلية في عملية لإنقاذ الجرحى تحت نيران كثيفة في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد انفجار عبوة ناسفة في جنين، مما أدى إلى إصابة سبعة مقاتلين، بينهم خمسة من قوات حرس الحدود ومقاتلان من الجيش الإسرائيلي ".

في التوثيق، يمكنك أن ترى وتسمع لحظة انفجار العبوة من داخل السيارة المحمية، والتقرير الأولي عن اتصال القائد "م"، قائد القوة الذي أصيب واستمر في الإبلاغ عما حدث بهدوء واحترافية.

ومن كاميرات الخوذة الخاصة بقائد وحدة "كمباتس" شوهد الاثنان يقفزان في عربة مدرعة ويقودان تحت النار لإنقاذ الجرحى.

بدأ الحادث عندما دخل مقاتلو الوحدة السرية التابعة للجيش إلى جنين في ضوء معلومات من الشاباك حول رجلين مطلوبين كانا يخططان لتنفيذ هجوم، وبعد الاعتقال، فجّر فلسطينيون قنبلة كبيرة على سيارة جيب مدرعة. وفي خطوة غير معتادة، قام الجيش الإسرائيلي بتشغيل مروحيات أباتشي القتالية في سماء جنين للسماح بإخلاء الجرحى من الموقع.

وخلال هذه العملية العسكرية في مخيم جنين، قتل الجيش الإسرائيلي خمسة فلسطينيين وأصاب آخرين بجروح. وتخلل العملية قصف صاروخي من المروحيات، إضافة إلى اشتباكات مسلحة أسفرت عن إصابة سبعة عناصر من القوات الإسرائيلية بجروح. واستمرت العملية لأكثر من عشر ساعات قبل أن يعلن الجيش الإسرائيلي انسحابه.

وهذه المرة الأولى التي تستخدم فيها طائرات مروحية عسكرية إسرائيلية لقصف مواقع فلسطينية في جنين منذ الانتفاضة الفلسطينية الثانية. وبعدها، شوهدت آليات عسكرية إسرائيلية تتجه نحو مخيم جنين مع استمرار عملية المداهمة.