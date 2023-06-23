من المتوقع أن يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مطلع الشهر المقبل

من المتوقع أن يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مطلع الشهر المقبل في محاولة لتحسين العلاقات الفاترة بين بلديهما منذ فترة طويلة. جاء ذلك بحسب تقرير على شبكة "بلومبيرج" الإخبارية.

STR / AFP الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ (إلى اليسار) ونظيره التركي رجب طيب أردوغان يتصافحان خلال مؤتمر صحفي في أنقرة ، في 9 مارس 2022.

الاجتماع الوحيد بين الاثنين في السنوات الخمس عشرة الماضية عقد في عام 2016، بعد ثماني سنوات من الانفصال الذي بلغ ذروته في أزمة مرمرة. في السابق قال أردوغان إنه بسبب نتنياهو لا توجد مصالحة بين الدول.

وبحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر، يزداد التعاون بين تركيا وإسرائيل في مجالات تشمل السياحة والتجارة وتسعى الدولتان إلى بدء تصدير الغاز الإسرائيلي لتركيا بعد أكثر من عقد من التوترات.

ووصلت العلاقات بين البلدين إلى أدنى مستوياتها بعدما داهمت إسرائيل أسطول تركي الذي كان متجها إلى قطاع غزة في .2010 ولم تُستأنف العلاقات الدبلوماسية الكاملة إلا في آب/أغسطس من العام الماضي.