رئيس الأركان خلال زيارة للطائفة الدرزية: "حتى في الأوقات الصعبة، علينا الالتزام بالقانون"

هاليفي: "داخل الجيش نريد المساواة والشراكة "

بعد الاشتباكات في شمال هضبة الجولان، قام رئيس الأركان هرتسي هاليفي بزيارة الطائفة الدرزية وقال: "أريد أن أخبرك باسم الجيش الإسرائيلي في هذه الأيام المعقدة، ليس لدينا معضلة فيما يتعلق بما نريده في الجيش الإسرائيلي ، نريد المساواة والشراكة".

وتابع: "يقدم أفراد الطائفة الدرزية مساهمة غير عادية لأمن البلاد من خلال الخدمة في الجيش الإسرائيلي، إنهم جزء لا يتجزأ من قوة الجيش في اندماجهم الكامل في الوحدات القتالية وفي كافة اقسام الجيش الإسرائيلي بشكل عام. حتى في الأوقات الصعبة، يجب على المرء أن يتصرف وفقًا للقانون والتأثير حتى يتم العثور على حلول جيدة ضمن القانون، اتمنى لكم عيد أضحى مبارك".

واندلعت مواجهات بين أصحاب الأراضي في الجولان السوري والشرطة الإسرائيلية بعد أن حاصرت الشرطة المنطقة ومنعت أصحابها من الدخول إليها منذ أيام، ما أدى لإصابة العشرات بسبب عمليات بناء توربينات الرياح على أراضيهم.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن نتنياهو اتّفق مع الرئيس الروحي للطائفة الدرزية الشيخ موفق طريف على "هدنة"، تتوقف بموجبها أعمال إقامة التوربينات في أراضي أهالي الجولان، مقابل وقف مظاهرات الأهالي الاحتجاجية، إلى ما بعد عيد الأضحى.

والتقى أمس الخميس وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مع طريف، في الجليل لمناقشة طلب قيادات الطائفة الدرزية في الجولان وقف عمليات بناء توربينات الرياح على أراضيهم وأعلن بعدها وقف بناء التوربينات مؤقتًا ولكنها ستستمر بعد عيد الأضحى الأسبوع القادم.