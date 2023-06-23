سوريا: قافلة مساعدات أممية تدخل إلى إدلب من مناطق سيطرة دمشق

القافلة اتي دخلت سوريا، اليوم الجمعة، هي الحادية عشر التي تعبر إلى شمال غرب سوريا "عبر الخطوط" الداخلية

عبرت قافلة مساعدات أممية، اليوم الجمعة، علقت عليها لافتات لبرنامج الأغذية العالمي من مدينة سراقب، الواقعة تحت سيطرة قوات الحكومة السورية في ريف إدلب الجنوبي إلى مدينة النيرب قبل أن تتوجه إلى مراكز تخزين المساعدات قرب الحدود التركية.

وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة على تويتر أن القافلة اتي دخلت سوريا، اليوم الجمعة، هي الحادية عشر التي تعبر إلى شمال غرب سوريا "عبر الخطوط" الداخلية، وقال مصدر إنساني في إدلب لفرانس برس إنها قافلة المساعدات الأولى التي تدخل من مناطق سيطرة دمشق عبر معابر داخلية منذ كانون الثاني/ينايرالمنصرم.

وتدخل مساعدات الأمم المتحدة إلى مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام في شمال غرب سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا بموجب قرار صادر من مجلس الأمن الدولي، ومن مناطق سيطرة الحكومة عبر معابر داخلية.

وقد وافقت الحكومة السورية على فتح معبرين حدودين آخرين مع تركيا لفترة مؤقتة بعد وقوع الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في السادس من شباط/فبراير.

لكن المساعدات الأممية لم تدخل عبر المعابر الداخلية إلى إدلب منذ ما قبل الزلزال. وكانت هيئة تحرير الشام في حينه رفضت استقبال أي مساعدات من مناطق سيطرة الحكومة.

وتسيطر الهيئة على نحو نصف مساحة إدلب ومناطق محدودة محاذية من محافظات حماة وحلب واللاذقية. وتؤوي المنطقة ثلاثة ملايين شخص، غالبيتهم من النازحين.

وتشهد المنطقة بين الحين والآخر قصفاً متبادلاً تشنه أطراف عدة، كما تتعرض لغارات من جانب قوات النظام وروسيا، رغم أن وقف إطلاق النار لا يزال صامداً إلى حدّ كبير.