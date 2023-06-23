English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • الشرق الأوسط
  • المغرب وإسرائيل يناقشان مجالات التعاون الثنائي في التنمية المستدامة والموارد الطبيعية وحماية البيئة

المغرب وإسرائيل يناقشان مجالات التعاون الثنائي في التنمية المستدامة والموارد الطبيعية وحماية البيئة

i24NEWS

دقيقة 1
وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية إيديت سيلمان بنظيرتها المغربية ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدام
The Israeli liaison office in Moroccoوزيرة حماية البيئة الإسرائيلية إيديت سيلمان بنظيرتها المغربية ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدام

ناقشا مختلف مجالات التعاون الثنائي بين بلدينا في مجالات التنمية المستدامة والموارد الطبيعية وحماية البيئة. وقامت الوزيرة أيضا بزيارة كنيس يهودي بالرباط

ناقشت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في الحكومة المغربي ليلي بنعلي ونظيرتها وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية إيديت سيلمان، اليوم الجمعة، في الرباط، مختلف مجالات التعاون الثنائي بين بلدينا في مجالات التنمية المستدامة والموارد الطبيعية وحماية البيئة. وقامت الوزيرة أيضا بزيارة كنيس يهودي بالرباط

https://twitter.com/i/web/status/1672241139162775552

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .

تلقت هذه المقالة 0 تعليق