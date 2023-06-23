المغرب وإسرائيل يناقشان مجالات التعاون الثنائي في التنمية المستدامة والموارد الطبيعية وحماية البيئة

ناقشا مختلف مجالات التعاون الثنائي بين بلدينا في مجالات التنمية المستدامة والموارد الطبيعية وحماية البيئة. وقامت الوزيرة أيضا بزيارة كنيس يهودي بالرباط

ناقشت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في الحكومة المغربي ليلي بنعلي ونظيرتها وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية إيديت سيلمان، اليوم الجمعة، في الرباط، مختلف مجالات التعاون الثنائي بين بلدينا في مجالات التنمية المستدامة والموارد الطبيعية وحماية البيئة. وقامت الوزيرة أيضا بزيارة كنيس يهودي بالرباط