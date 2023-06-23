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  • الضفة الغربية: إصابة شابة يهودية بعد اندفاعها نحو جنود الجيش الإسرائيلي عند مفترق تبواح

الضفة الغربية: إصابة شابة يهودية بعد اندفاعها نحو جنود الجيش الإسرائيلي عند مفترق تبواح

i24NEWS

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مفترق تبوح في الضفة الغربية
27aمفترق تبوح في الضفة الغربية

هرعت فتاة يهودية صغيرة أرادت على ما يبدو أن تقتل نفسها صوب الجنود عند مفترق تبوح قرب نابلس في الضفة الغربية ملوّحة بسكين، في ما تم فتح تحقيق في الموضوع

أصيبت شابة يهودية بجروح طفيفة، بعدماهرعت فتاة يهودية صغيرة أرادت على ما يبدو أن تقتل نفسها صوب الجنود عند مفترق تبوح قرب نابلس في الضفة الغربية ملوّحة بسكين، في ما  تم فتح تحقيق في الموضوع

ووقع حادث مماثل في بداية مايو/أيار المنصرم، حيث قتلت شابة يهودية ترتدي زي فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية بينما كانت تصوب مسدسا على الجنود وهي تصرخ "الله أكبر"، كان الحادث الذي وقع عند معبر يتير بالقرب من مدينة الخليل بمثابة عمل انتحاري مشتبه به.

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