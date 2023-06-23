الجيش الإسرائيلي: "فشلنا" في حماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين

"القوات حاولت منع الإسرائيليين من مهاجمة ترمسعيا لكنها كانت تحت ضغط شديد، ولم يكن لدينا في الموجة الأولى قوات كافية في المنطقة التي اختاروها."

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاجاري إن "القوات حاولت منع الإسرائيليين من مهاجمة ترمسعيا لكنها كانت تحت ضغط شديد"وقال للصحفيين، اليوم الجمعة "لم يكن لدينا في الموجة الأولى قوات كافية في المنطقة التي اختاروها." وأضاف حجاري "لقد فشلنا هذه المرة" في منع هجوم من قبل مستوطنين يهود على قرية فلسطينية في الضفة الغربية، قتل خلاله رجل، جاءت الهجمات الانتقامية على بلدة ترمسعيا وقرى أخرى في أعقاب مقتل أربعة إسرائيليين على يد مسلحين فلسطينيين، الثلاثاء المنصرم، والتي قالت حرطة حماس إنها كانت ردا على غارة للجيش الإسرائيلي على مخيم جنين للاجئين حيث قتل ستة فلسطينيين.

ومن جهته قال جهاز الأمن العام (الشاباك) الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنه اعتقل ثلاثة أشخاص على صلة بالعنف، دون إعطاء تفاصيل.

وقد أدان رجال الدولة الإسرائيليون من جميع الأطياف السياسية أعمال العنف بشدة، وحلفاء إسرائيل بمن فيهم الولايات المتحدة وجهات دولية فاعلة أخرى.

وكان جهاز الأمن العام (الشاباك)، قد اعتقل، أمس الخميس، ثلاثة مستوطنين يهود في العشرينات من العمر، ومنعهم من مقابلة محام. تم الاعتقال على خلفية سلسلة الأحداث القومية الأخيرة في الضفة الغربية.