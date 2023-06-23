حزب الله يستخدم رادارات مطار بيروت والبحرية دون علم الجيش اللبناني

حزب الله جنّد عملاء له داخل المؤسسات الاستخباراتية اللبنانية الرسمية من أجل تحقيق أهداف عسكرية وأنها تستخدم رادارات مطار بيروت والبحرية دون علم قيادة الجيش

أفادت مصادر غربية لـ "العربية/الحدث"، بأن "حزب الله جنّد عملاء له داخل المؤسسات الاستخباراتية اللبنانية الرسمية من أجل تحقيق أهداف إرهابية وعسكرية وأنها تستخدم رادارات مطار بيروت والبحرية اللبنانية دون علم قيادة الجيش" يأتي ذلك بعد المناورات الأخيرة التي نفذّها عناصر تابعة لحزب الله اللبناني الشهر المنصرم.

وأوضحت المصادر أنه "تسلل على مدار العام المنصرم لمعدات استخباراتية للجيش اللبناني عبر العميل ح. م"، مؤكدة أن "الميليشيا تستغل المساعدات الغربية المقدمة للقوات المسلحة أيضاً"

يشار إلى أن حزب الله كان استعرض الشهر المنصرم، بالصواريخ والرشاشة والدبابات قواته، وفي السياق نفذ المئات من عناصر حزب الله مناورات عسكرية واسعة في جنوب لبنان، بتدريبات عسكرية تحاكي هجوماً برياً، حاملين صواريخ على الأكتاف، فيما رفرفت إلى جانبهم أعلام حزب الله الصفراء.

ومنذ حرب يوليو/تموز التي شنتها إسرائيل على لبنان عام 2006، والتي كبدته خسائر بشرية ومادية فادحة، بات أغلب اللبنانيين يوجهون بشكل متزايد انتقادات لاذعة إلى الحزب الممول إيرانياً في البلاد الغارقة بأسوأ أزماتها الاقتصادية منذ 3 سنوات.