أمر وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير باستئناف أعمال البنية التحتية لتوربينات البناء في المزارع الزراعية القريبة من محليات المنطقة.

تجمع المئات من أبناء الطائفة الدرزية، مساء اليوم الجمعة، في كفر ياسيف في مشال البلاد للتظاهر ضد سياسة الحكومة، بعد أن أمر وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير باستئناف أعمال البنية التحتية لتوربينات البناء في المزارع الزراعية القريبة من محليات المنطقة. وهتف المشاركون في الاحتجاج "لقد حررنا مرتفعات الجولان بالدم والنار".

وانتقد رئيس مجلس كسرى سميع ياسر الغضبان، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في خطابه، وقال "إنه يرسل بن غفير ليعلن الحرب على الطائفة الدرزية ونحن مستعدون للحرب"، وأضاف "قرارات الحكومة عنصرية وسياسة الوزير بن غفير فاشلة".

ومن جهته قال الزعيم الروحي للطائفة الدرزية الشيخ موفق طريف: "نحن لا نتلقى تعليمات من أحد ، ولا حتى من بن غفير. أي محاولة لتقويض الصلة الدرزية بالمكان ستتلقى استجابة فورية من المجتمع". وتابع"إذا لم نحصل على إجابة لمطالبنا ، فسيكون للطائفة الدرزية موقف لم يكن لديهم من قبل. كل هذا تحت رعاية القانون الذي يسمح لنا بالتظاهر ، بالطبع بعيدًا عن العنف الذي يدينه ديننا. لكن أي اعتداء على أحدنا في الجولان هو اعتداء على شرف الطائفة الدرزية.

ووصلت قوات الشرطة، الثلاثاء المنصرم، لتأمين بناء توربينات الرياح في شمال الجولان. أثار وصولهم أعمال شغب واشتباكات استمرت لساعات بين الشرطة والسكان الدروز ، الذين قالوا إن توربينات الرياح كانت تُبنى في أراضٍ زراعية. أدى انتشار العنف، بما في ذلك الذخيرة الحية وإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة ، إلى اجتماع مشترك بين رئيس الوزراء نتنياهو والشيخ طريف.

وصدرت تعليمات للشركة المسؤولة عن العمل بتجميدهم، لكن بن غفير رفض القرار وأمرهم باستئناف العمل حتى عيد الأضحى. وهددت شركة Energix برفع دعوى قضائية ضد الدولة "إذا لم يستمر المشروع" خلال نقاش داخلي ، أيد قائد الشرطة شبتاي وقف العمل حتى نهاية الأضحية الأسبوع المقبل. من ناحية أخرى ، عارضها بن غفير وقال إنها "مكافأة لرماة الحجارة ومثيري الشغب".