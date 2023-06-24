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الضفة الغربية: إصابة حارس إسرائيلي بجروح طفيفة في عملية إطلاق نار عند حاجز قلنديا

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جندي من الجيش الإسرائيلي يراقب خلال عملية عسكرية في جنين بالضفة الغربية في 12 أبريل 2022
JAAFAR ASHTIYEH / AFPجندي من الجيش الإسرائيلي يراقب خلال عملية عسكرية في جنين بالضفة الغربية في 12 أبريل 2022

وذكرت تقارير في وسائل إعلام عبرية أن المسلح اقترب من الحاجز بين القدس ورام الله سيرا على الأقدام. ورد الجنود بإطلاق النار مما أسفر عن مقتل مطلق النار.

أصيب حارس مدني بجروح طفيفة ليل الجمعة والسبت بعد أن فتح مسلح فلسطيني النار على قوات الأمن الإسرائيلية عند حاجز قلنديا شمال القدس.

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وذكرت تقارير في وسائل إعلام عبرية أن المسلح اقترب من الحاجز بين القدس ورام الله سيرا على الأقدام. ورد الجنود بإطلاق النار مما أسفر عن مقتل مطلق النار.

وتم نقل الحارس المصاب إلى مستشفى "هداسا عين كارم" لتلقي العلاج، ولم ترد أنباء فورية من الجيش الإسرائيلي عن الحادث.

وكانت قد أصيبت شابة يهودية بجروح طفيفة، بعدما هرعت فتاة يهودية صغيرة أرادت على ما يبدو أن تقتل نفسها صوب الجنود عند مفترق تبوح قرب نابلس في الضفة الغربية ملوّحة بسكين، في ما تم فتح تحقيق في الموضوع

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