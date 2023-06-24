السعودية تسجل 1.2 مليون مصل وحاج في الحرمين الشريفين

أضافت الوكالة نقلا عن رئيس شؤون الحرمين الشريفين الشيخ عبد الرحمن السديس قوله: "بحمد الله تم استقبال مليون ومئتي ألف مصل بالحرمين الشريفين"

أفادت وكالة الأنساء السعودية، أمس الجمعة،أن المسجدان الحرام بمكة والنبوي بالمدينة المنورة غربي السعودية، شهدا صلاة 1.2 مليون شخص في أكبر عدد من بعد جائحة كورونا، وذلك قبيل انطلاق مناسك الحج الاثنين المقبل.

وأضافت الوكالة نقلا عن رئيس شؤون الحرمين الشريفين الشيخ عبد الرحمن السديس قوله: "بحمد الله تم استقبال مليون ومئتي ألف مصل بالحرمين الشريفين"، مؤكدا: "هذا العدد هو الأكبر من بعد جائحة كورونا".

وأشارت الوكالة إلى أن تلك الأعداد كانت "لمصلين وحجاج" في صلاة الجمعة، في الحرمين الشريفين، كما تتوقع المملكة وصول أكثر من مليوني حاج هذا الموسم الذي يبدأ الاثنين المقبل.

وكان عدد الحجاج العام الماضي قد وصل إلى 899 ألفا و353، بينهم 779 ألفا و919 من خارج المملكة، وهو أقل من السقف الأعلى لعدد الحجاج الذي كان مستهدفاً وقتها، فيما اقتصر موسم الحج لعام 2021 على مشاركة 60 ألفًا فقط من داخل المملكة، في ظل ضوابط صحية مشددة آنذاك جرّاء تفشي الوباء.