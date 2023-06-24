تقرير: الأردن تعتقل فلسطينيين قاموا بتهريب أسلحة إلى حماس في الضفة الغربية

وبحسب صحيفة "الأخبار" اللبنانية ، فإن الاعتقالات تثير توترات بين عمّان وحماس. كما يُزعم أن المفاوضات بين الطرفين قد توقفت

تهريب أسلحة من الأردن: أفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية المقربة من حزب الله، صباح اليوم (السبت)، أن السلطات في المملكة اعتقلت أربعة مواطنين أردنيين من أصل فلسطيني. بسبب تهريب أسلحة إلى نشطاء في الضفة الغربية، وخاصة لعناصر حماس. وقال مصدر للصحيفة إن الاعتقالات "تثير التوتر بين حماس والأردن وانقطعت الاتصالات بين الطرفين".

Moshe Shai/FLASH90 منظر لـ "موقع اللنبي"، بالقرب من جسر اللنبي ، وهو جسر يعبر نهر الأردن ويربط الضفة الغربية بالأردن. تعترف السلطات الأردنية بالجسر باعتباره نقطة دخول حدودية دولية. 31 أغسطس 2014.

يُذكر أن القوات الأمنية الإسرائيلية اعتقلت، قبل نحو شهرين، النائب في البرلمان الأردني، عماد العدوان، للاشتباه في تهريبه كميات من السلاح والذهب إلى الضفة الغربية.

وكان العدوان عضواً في لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني، وله مواقف سياسية حادّة ضد اسرائيل. وما لبثت اسرائيل أن أفرجت عن النائب الأردني، وأعادته إلى بلاده، بعد التنسيق مع الأجهزة الأمنية الأردنية. ومنذ ذلك الوقت،

وتشدّد السلطات الأردنية، إجراءاتها الرقابية على الحدود مع الضفة الغربية، لمنع أي محاولات تسلّل أو تهريب سلاح من الأردن إلى إسرائيل، بعد تسجيل حالات عديدة مماثلة. وتبدي إسرائيل حرصاً شديداً على التنسيق الأمني العالي المستوى مع الأجهزة الأردنية، لما يعنيه انفلات الحدود من مخاطر على أمنها.