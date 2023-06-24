اعتداء على قرية أم صفا وحرق منازل وسيارات

دخل عشرات المستوطنين القرية وأحرقوا منزلين على الأقل، كما أشعلوا النار في مركبتين وشاحنة

واشتبك عشرات المستوطنين مع فلسطينيين قرب قرية أم صفا شمال رام الله، ورشقوا الحجارة على فلسطينيين. ووصلت قوة من الجيش الإسرائيلي إلى المكان، وأصيب أحد الجنود بجروح طفيفة جراء الحجارة. وبعد دقائق، دخل عشرات المستوطنين القرية وأحرقوا منزلين على الأقل، كما أشعلوا النار في مركبتين وشاحنة.

بعد ذلك ، استؤنفت الاشتباكات بين الطرفين على شارع 60 القريب، مما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح طفيفة. وقد تلقت قوة من الجيش الإسرائيلي الحجارة من الفلسطينيين وردت بوسائل لتفريق المتظاهرين، كما أشعلت النار في سيارة عسكرية ، وفي تلك المرحلة غادر المستوطنون جميعهم الأراضي الفلسطينية.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن "القوات اعتقلت مواطنا إسرائيليا وسلمته إلى الشرطة للتحقيق. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل بحزم لوقف أي استخدام للعنف وتدمير الممتلكات" ، مضيفا أنه يدين "أحداث من هذا النوع من الجرائم ذات الخلفية القومية".

وغرد زعيم المعارضة ورئيس حزب "يش عتيد"، يائير لابيد، على تويتر: أنّ "عنف المستوطنين يتجاوز كل الحدود. إن حرق منازل وسيارات الأبرياء عمل غير إنساني ولا يمثّل اليهود بالتأكيد. على رئيس الوزراء نتنياهو إدانة العار والتعامل معه بصرامة. هذا وصمة اخلاقية وتهديد امني ".

وقال السفير الألماني في إسرائيل ستيفان سيبرت على تويتر اليوم: "مصدوم من اندلاع عنف المستوطنين مرة أخرى في أم الصفا. وفقًا للقانون الدولي ، تتحمل إسرائيل مسؤولية حماية الأرواح وأمن جميع سكان الأراضي الفلسطينية ".

في غضون ذلك، في محادثة أجراها مستشار الأمن القومي للولايات المتحدة، جيك سوليفان، مع نظيره الإسرائيلي تساحي هنغبي، أعرب سوليفان عن "قلقه العميق إزاء الهجمات الأخيرة التي قام بها المستوطنون ضد المواطنين الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم" وأكد سوليفان على أهمية مقاضاة المسؤولين عن أعمال العنف هذه.