"هذا ليس طريقنا. وندعم جميع قوات الأمن التي تعمل من أجل الحفاظ على النظام ومنع حوادث العنف غير المنضبط من قبل المدنيين في المنطقة "

قال وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت مساء اليوم (السبت) إنه "يدين بشدة العنف الذي أدى إلى حرق المنازل والمركبات في قرية أم الصفا وقال: هذا ليس طريقنا. وندعم جميع قوات الأمن التي تعمل من أجل الحفاظ على النظام ومنع حوادث العنف غير المنضبط من قبل المدنيين في المنطقة ".

وجاء في بيان مشترك لرئيس الأركان هرتسي هاليفي ورئيس الشاباك رونان بار ومفوض الشرطة كوبي شبتاي:

أنّه "في الأيام الأخيرة، تم تنفيذ اعتداءات عنيفة من قبل مواطنين إسرائيليين ضد فلسطينيين أبرياء. هذه الهجمات ضد كل القيم الأخلاقية واليهودية وهي أيضًا إرهاب قومي بكل معنى الكلمة، ونحن ملزمون بمكافحتها".

وأضاف البيان : أنّ "الجيش الإسرائيلي، جهاز الأمن العام الشاباك وشرطة إسرائيل ملتزمون بمواصلة العمل بحزم وبكل الوسائل المتوفّرة لنا للحفاظ على الأمن والقانون في الضفة الغربية، كما وسينقل الجيش قوات ويقدّم التعزيزات لمنع الأحداث من هذا النوع. كما أن الشاباك سيوسّع الاعتقالات بما فيها الاعتقالات الإداريّة ضد المُخلّين بالأمن الذين يتصرّفون بشكل عنيف ومتطرّف داخل القرى الفلسطينية".

واشتبك عشرات المستوطنين مع فلسطينيين قرب قرية أم صفا شمال رام الله، ورشقوا الحجارة على فلسطينيين. ووصلت قوة من الجيش الإسرائيلي إلى المكان، وأصيب أحد الجنود بجروح طفيفة جراء الحجارة. وبعد دقائق، دخل عشرات المستوطنين القرية وأحرقوا منزلين على الأقل، كما أشعلوا النار في مركبتين وشاحنة.