130 ألف متظاهر في تل ابيب احتجاجًا على خطة نتنياهو-ليفين لإصلاح جهاز القضاء

الاحتجاجات ضد خطة اصلاح القضاء تدخل الأسبوع الخامس والعشرين

تظاهر إسرائيليون في تل أبيب ومدن أخرى في جميع انحاء اسرائيل، اليوم السبت، للأسبوع الخامس والعشرين على التوالي ضد خطة الإصلاح القضائي التي تروّج لها حكومة نتنياهو، بعد أسبوع من تعليق قادة المعارضة مشاركتهم في المفاوضات بشأن هذه الخطة.

والخطة التي تريد تطبيقها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحد من سلطة المحكمة العليا وتعطي البرلمان سلطات كبرى في اختيار القضاة، وتعتبرها المعارضة تهديدا للديمقراطية، كما أثارت قلق عدد من حلفاء إسرائيل أبرزهم الولايات المتحدة.

وفي شارع كابلان في تل أبيب، نظمت المظاهرة المركزية وبعد الاحتجاج وشارك بها نحو 130 ألف متظاهر، وحاول المتظاهرون النزول الى شارع أيالون المركزي لاغلاق الطريق أمام حركة المرور في كلا الاتجاهين.

تريد الحكومة الإسرائيلية الضغط لإدخال تغييرات من شأنها الحد من سلطات المحكمة العليا في إصدار أحكام ضد السلطتين التشريعية والتنفيذية. كما تريد من خلال هذه التغييرات منح النواب سلطة أكبر في تعيين القضاة. ويتطلب تعيين القضاة موافقة السياسيين والقضاة أعضاء اللجنة المعنية. ومن شأن المقترحات الحالية المتعددة تغيير ذلك بما يمنح الحكومة نفوذا أكبر بكثير.

وكان قد مُنع نتنياهو رسميا من المشاركة في مبادرة التغييرات القضائية لأنه يواجه تهما جنائية بالفساد، التي ينفيها. لكنه قال إن التغييرات ستعزز ديمقراطية إسرائيل وتدعم الشركات. كما اتهم وسائل الإعلام والمعارضة بتشويه الخطة وتأجيج نيران الاحتجاج لإسقاط حكومته.