الضفة الغربية: إطلاق نار باتجاه جنود من سيارة مارة ولا إصابات

انطلق جنود الجيش الإسرائيلي لتمشيط المنطقة بحثا عن المسلحين الذين أطلقوا النار باتجاه الجنود في نقطة عسكرية قرب نابلس

أطلق مسلحون النار من داخل مدينة نابلس صباح الأحد، باتجاه جنود الجيش الإسرائيلي عند نقطة عسكرية مجاورة لمدينة نابلس، وفق بيان المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي.

وأضاف البيان أن الجنود ردوا بالذخيرة الحية وأصابوا سيارة المهاجمين.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي، فيما وقعت أضرار لنقطة الحراسة. ويقوم جنود الجيش الإسرائيلي بتفتيش المنطقة بحثا عن المشتبه بهم.

يتبع..