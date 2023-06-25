بحسب ما ورد في التقارير، فإن مخططي الهجوم عملوا في جهاز استخبارات القوة الإيرانية، واستهدفوا الإسرائيليين واليهود

أحبطت السلطات القبرصية هجوما شنه الحرس الثوري الإيراني على إسرائيليين في قبرص، بحسب تقارير نشرت في وسائل الإعلام في البلاد اليوم (الأحد).

وقالت وسائل إعلام محلية إن الهجوم هدف إلى قتل يهود دبرته أجهزة استخبارات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. وبحسب المصادر، فإن عملية إحباط الاغتيالات المحتملة تمت بالتعاون مع المخابرات القبرصية مع شركاء غربيين، من بينهم أجهزة استخبارات إسرائيلية وأمريكية.

وبحسب التقرير في صحيفة فيليليفثيروس فإنه بعد اعتقال مشتبه به أذربيجاني قبل عامين ويحمل جواز سفر روسي كان يعمل نيابة عن الحرس الثوري الإيراني، عملت المخابرات القبرصية في المراقبة عن كثب لرصد التهديدات المحتملة على مدى الأشهر القليلة الماضية. ويُزعم أن شبكة الإرهابيين أرسلت مجنديها من الجزء الشمالي من قبرص الخاضع للسيطرة التركية.

وأشار تقرير صحافي إلى أن السلطات الأمنية القبرصية حددت على أسا المعلومات التي تم جمعها هوية الجاني الرئيسي، وتم وضعه تحت المراقبة وهو ما ساهم في عدم الانتقال إلى المرحلة النهائية من التخطيط. أي المضي قدما في عملية ضرب الأهداف الإسرائيلية حسب التقديرات.

وبالرغم من تمكن الجاني الرئيسي من الهرب عبر الطريق الذي دخل منه، إلا أنه ترك وراءه المعدات التي كان سيستخدمها في تنفيذ الاعتداء. وأفيد بأن جميع تفاصيل الجاني الرئيسي في حوزة أجهزة الاستخبارات وهذا سيساهم بوضوح في تحديد هويته وإصدار أمر دولي بالقبض عليه.

وأشار مسؤول لصحيفة فيليليفثيروس إلى أن جمهورية قبرص بعثت في اعقاب الكشف عن الحادثة برسالة مفادها أنها لا تبدي أي تسامح مع مثل هذه الأعمال والأعمال الإرهابية. وعلاوة على ذلك، قال إنه لا ينبغي خلق أوهام بأن قبرص هي الحلقة الضعيفة بسبب "الثغرة الأمنية" التي أحدثتها المناطق المحتلة مؤكدا عدم رغبة بلاده في أن تصبح ميدانا للأعمال الإرهابية أو التورط في صراعات إقليمية.

في الوقت نفسه، أشار المسؤول إلى أنه على الرغم من حقيقة أن بلاده تعرب عن عدم رضاها عن الموقف الإيراني، فإن نيقوسيا تعتزم إبقاء جميع قنوات الاتصال والتفاهم مفتوحة مع طهران.