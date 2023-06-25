نتنياهو: "استخدام الطائرات بدون طيار في الضفة الغربية مؤشر على ما هو آت"

في الواقع، نحن نقضي على الإرهابيين بأعداد قياسية، ونبني أيضًا في بلدنا على نطاق واسع وفقًا لخطط البناء المعتمدة.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد إن إسرائيل تقضي على الإرهابيين "بأرقام قياسية" حيث تتبنى "سياسة عدوانية" لحماية مواطنيها- "نحن نتبنى سياسة عدوانية تسمح باستخدام جميع الأدوات المتاحة لنا لحماية أمن مواطني إسرائيل".

واستذكر نتنياهو كيف أن إسرائيل "غيرت المعادلة" في قتالها ضد حماس خلال عملية "حارس الأسوار" وضد حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية خلال عملية "الدرع والسهم".

وتابع نتنياهو خلال اجتماع الحكومة الأحد: "الأسبوع الماضي قمنا بتغيير المعادلة مرة أخرى، هذه المرة ضد الإرهابيين في الضفة الغربية". الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن تخلصوا من الإرهابيين في جنين باستخدام الطائرات بدون طيار، وهذا مؤشر على ما هو آت".

وبحسب نتنياهو فإن الرد المناسب على الإرهاب هو "محاربة الإرهابيين وفي نفس الوقت تعميق جذورنا في بلدنا".

واستأنف رئيس الوزراء المحشور بين يمين أيديولوجي ممثلا بوزير القضاء ياريف ليفين ويمين استيطاني يمثله كل من بتسلئيل سموتريتش وايتامار بن غفير يقول: "في الواقع، نحن نقضي على الإرهابيين بأعداد قياسية، ونبني أيضًا في بلدنا على نطاق واسع وفقًا لخطط البناء المعتمدة. أؤكد أن ذلك نال الموافقة، قال رئيس الوزراء ردا على الانتقادات الدولية لقرار حكومته بناء أكثر من 4000 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية.