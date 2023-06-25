11 قتيل بينهم 6 مدنيين في غارات روسية على شمال غرب سوريا

قال يزيديون إنه "هجوم مباشر على السوق الشعبي الذي يعد مصدر دخل أساسي للمزارعين" فيما ردت القوات الروسية على ضربات بطائرات مسيرة الأسبوع الماضي قتلت أربعة

قُتل في ضربات جوية روسية يوم الأحد 11 شخصًا على الأقل، بينهم ستة مدنيين، في الجزء الشمالي الغربي من سوريا الذي يسيطر عليه مقاتلو المعارضة، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

جاء الهجوم ردا على الضربات القاتلة بطائرات بدون طيار التي ألقي باللوم فيها على قوات المتمردين.

وقال رامي عبد الرحمن رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان لوكالة فرانس برس إن ستة مدنيين قتلوا في جسر الشغور وثلاثة من مقاتلي المعارضة على مقربة من الضربات الجوية الروسية.

وقال أحمد اليزيدي من الدفاع المدني في جسر الشغور بمحافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة، إن الضربات قتلت تسعة أشخاص، دون أن يحدّد ما إذا كان هناك مقاتلون مشمولون في الحصيلة. وقال المرصد ومراسل وكالة فرانس برس في مكان الحادث إن القصف الروسي أصاب سوقا للخضار والفاكهة في المدينة.

ووصفها اليزيديون بأنها "هجوم مباشر على السوق الشعبي الذي يعد مصدر دخل أساسي للمزارعين" في المنطقة.

وقال عبد الرحمن الذي يتعاون مع شبكة واسعة من المصادر داخل سوريا التي مزقتها الحرب، إن مدنيا ومقاتلا من المعارضة قُتلا أيضا في غارة على مشارف مدينة إدلب. وقال إن 30 مدنيا على الأقل أصيبوا في ضربات يوم الأحد، مضيفا أن عدد القتلى من المرجح أن يرتفع.

ردت القوات الروسية، التي تدعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد، على ضربات مقاتلة بطائرات مسيرة الأسبوع الماضي أسفرت عن مقتل أربعة مدنيين بينهم طفلان، بحسب عبد الرحمن.

وبحسب الميادين المعروفة بتضامنها مع الحكومة السورية، فقد استهدفت طائرات روسية، اليوم الأحد، مقار الجماعات المسلحة بغارتين على أطراف مدينة جسر الشغور في ريف إدلب الشمالي الغربي. وأشارت إلى أن "الغارات الجوية الروسية استهدفت أيضاً مقار لهيئة "تحرير الشام" وحلفائها في غرفة عمليات الفتح المبين في مدينة أريحا جنوب إدلب".

واستعادت دمشق، بدعم روسي وإيراني، الكثير من الأرض التي خسرتها في المراحل الأولى من الصراع السوري، الذي اتخذ بداية شكل مسيرات سلمية في عام 2011 تم قمعها بوحشية من قبل الحكومة السورية وسرعان ما تحول البلد إلى ساحة جرت فيه حرب بالوكالة لعب دورا مدمرا فيها ظهور قوات داعش الطامحة إلى إقامة دولة الخلافة فضلا عن المعارضة السورية المسلحة الرافضة لحكم بشار الأسد.