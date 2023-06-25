توقعات بوصول أكثر من مليوني حاج إلى مكة المكرمة لأداء الحج في عيد الأضحى

أكدت السلطات السعودية وصول أكثر من 1.6 مليون حاج إلى البلاد وسط تدفق بشري مستمر يجعل من المرجح بأن يتجاوز عدد الحجاج هذا الموسم المليوني شخص

أكدت السلطات السعودية وصول أكثر من 1.6 مليون حاج إلى البلاد وسط تدفق بشري مستمر يجعل من المرجح بأن يتجاوز عدد الحجاج مليوني شخص هذا الموسم.

وكان وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة قد قال في 19 يونيو/ حزيران الجاري: "نرحّب بقدوم أكثر من مليونَي حاج من 160 دولة".

وأفادت المديرية العامة للجوازات، مساء السبت، بـ"قدوم مليون و626 ألفا و500 حاج عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، حتى أمس الجمعة".

وأوضحت الجوازات أنه "بلغ عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية مليونا و559 ألفا و53 حاجا، منهم 240 ألفا و137 حاجا استفادوا من مبادرة طريق مكة".

Sajjad HUSSAIN / AFP يتجمع المصلون والحجاج المسلمون حول الكعبة المشرفة ، أقدس مزارات الإسلام ، في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة في 24 يونيو 2023.

فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية 60 ألفا و617 حاجا، في حين بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البحرية 6 آلاف و830 حاجا.

Rania SANJAR / AFP في هذا المنظر المرتفع من فندق يطل على المسجد الحرام ، يصلي المصلون والحجاج المسلمون في مدينة مكة المكرمة في 22 يونيو 2023 ، عند وصولهم لأداء فريضة الحج السنوية.

وفي 9 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن الربيعة عودة أعداد وأعمار الحجّاج لما كانت عليه قبل انتشار جائحة كورونا عام 2020.