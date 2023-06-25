السلطات الاسرائيلية تعتقل ثلاثة موظفين تابعين للأمم المتحدة للاشتباه بتهريبهم كوكايين عند معبر نهر الأردن

الموظفون الثلاثة حاولوا تهريب الكوكايين من خلال استخدام علب للعطور

اوقفت السلطات الإسرائيلية ثلاثة موظفين في الأمم المتحدة للاشتباه بمحاولتهم تهريب الكوكايين السائل بزجاجات للعطور عند معبر نهر الأردن الحدودي ان إسرائيل والمملكة الاردنية الهاشمية.

وبحسب البيان الصادر مفتشو مصلحة الجمارك بالتعاون مع شرطة معبر نهر الأردن ووحدة الكلاب البوليسية التابعة لسلطة الجمارك، محاولة تهريب كوكايين سائل تحت غطاء مستلزمات العطور. موظفو الأمم المتحدة يخدمون على الحدود السورية، وتم توقيفهم من قبل عناصر شرطة الحدود التابعة لمنطقة الشمال للاشتباه بقيامهم بالتهريب.

ووصل موظفو الأمم المتحدة اليوم الى المعبر الحدودي بين الأردن وإسرائيل، وخلال تفتيش روتيني نفذه مفتشو سلطة الجمارك في المعبر مع سلطة الموانئ، اثار شكوكهم بخصوص علب العطور التي أحضرها معهم المسافرون، والتي تضمنت زجاجات مع سائل.

تم إرسال العبوات الى فحوصات دقيقة شملت ايضا فحصا مع كلب بوليسي، واتضح من الفحص عن شبهات بأن الحديث يدور عن كوكايين سائل وفي اعقاب ذلك تم تحويل موظفي الأمم المتحدة الى تحقيقات الشرطة الاسرائيلية.