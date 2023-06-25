الجيش الإسرائيلي: "تفجيرات مقر القيادة العامة في صور بلبنان عام 1982 كان على الأرجح هجوما مسلحا"

أفاد بيان الجيش بأن لجنة التحقيق المكملة التي سيتم تكليفها من قبل رئيس الأركان، وبالتعاون مع الشاباك والشرطة، سيرأسها الميجر جنرال أمير أبو العافية

صدر بيان مشترك بين الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية، يؤكد ما يشتبه به الكثيرون في إسرائيل منذ فترة طويلة، وهو أن "الانفجار المميت الذي استهدف مبنى مقر قيادة الجيش في صور بلبنان عام 1982 يعد هجومًا مسلحا وليس حادثًا ناتجًا عن تسرب غاز".

وأفاد بيان الجيش بأن لجنة التحقيق المكملة التي سيتم تكليفها من قبل رئيس الأركان، وبالتعاون مع الشاباك والشرطة، سيرأسها الجنرال أمير أبو العافية، حيث ستنظر في النتائج التي خلص إليها الفريق وغيرها من المواد، فيما سيتعين على اللجنة صياغة موقف نهائي من هذا الموضوع.

وقال الجيش، إن "ذلك جاء بناء على توصية من لجنة أمنية إسرائيلية مشتركة، مكوّنة من الجيش والشاباك والشرطة، تشكلت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، للنظر في كافة المعلومات المتوفرة إلى جانب جمع معلومات جديدة بشأن التفجير الذي أودى بحياة عشرات الجنود وعناصر الأمن الإسرائيليين.

Yossi Zamir/Flash90

وكانت مؤسسة الأمن الإسرائيلية قد أعلنت في العام الماضي، أنها تعيد فتح التحقيق في الحادث "احتراما للقتلى وسعيا وراء الحقيقة".

وأسفر الانفجار عن مقتل 76 عسكريا إسرائيليا و 14 أسيرا لبنانيا. وأشار تحقيق رسمي للجيش الإسرائيلي في ذلك الوقت إلى أن "سبب حدوث تسرب للغاز هو الذي أدى إلى انفجار وانهيار المبنى".