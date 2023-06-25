الجيش الإسرائيلي ينشر قوات إضافية في الضفة الغربية في أعقاب تصاعد أعمال عنف

ووافقت سلطات الأمن الإسرائيلية على نشر كتيبتين إضافيتين في الضفة الغربية، معترفة بالحاجة الملحة لتعزيز الإجراءات الأمنية.

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه سينشر قوات إضافية في الضفة الغربية، في أعقاب تصاعد الوضع الأمني ​​والهجمات العدائية الأخيرة.

ووافقت سلطات الأمن الإسرائيلية على نشر كتيبتين إضافيتين في الضفة الغربية، معترفة بالحاجة الملحة لتعزيز الإجراءات الأمنية.

وأطلق مسلحون النار من داخل مدينة نابلس صباح الأحد، باتجاه جنود الجيش الإسرائيلي عند نقطة عسكرية مجاورة لمدينة نابلس، وفق بيان المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي.

وقال وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت مساء اليوم (السبت) إنه "يدين بشدة العنف الذي أدى إلى حرق المنازل والمركبات في قرية أم الصفا وقال: هذا ليس طريقنا. وندعم جميع قوات الأمن التي تعمل من أجل الحفاظ على النظام ومنع حوادث العنف غير المنضبط من قبل المدنيين في المنطقة".