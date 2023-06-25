القوات الإسرائيلية ترصد صاروخا كان ينوي فلسطيني إطلاقه خلال مسيرة الأعلام في القدس

وأفاد موقع Ynet اليوم الأحد ، أن الصاروخ كان يقع في حي بيت حنينا خلف السياج الأمني، لا تحتوي قاعدتها على متفجرات.

رصدت القوات الإسرائيلية صاروخا في منطقة مفتوحة بالقدس الشرقية خلال مسيرة الأعلام، التي وقعت في إطار "يوم القدس" في مايو/آيار الماضي.

وأفاد موقع Ynet اليوم الأحد ، أن الصاروخ كان موجودا في حي بيت حنينا خلف السياج الأمني، لا تحتوي قاعدته على متفجرات.

وأدت التحقيقات التي أجريت إلى اعتقال فلسطيني مشتبه به يعيش في الضفة الغربية اسمه عبد الحكيم محمد محمد، حيث اعترف أنه "تصرف بمفرده ، وأنه كان ينوي صنع صاروخ باستخدام المعرفة التي اكتسبها على الإنترنت والتلغرام". لكنه فشل في إطلاق القذيفة بسبب العيوب في تصنيعها.

وكان الجيش الإسرائيلي قد عثر قبل شهر، أيضا على منصة إطلاق صواريخ وهمية في قرية نزلة زيد الفلسطينية في منطقة جنين، تم تسليمها لقوات الأمن.

وتم العثور على القنبلة في أعقاب مقطع فيديو نشره صحفي فلسطيني، ادعى فيه فلسطينيون أنها قاذفة صواريخ قسام موجهة نحو بلدة "شاكيد اليهودية"، واتضح في النهاية أن الانفجار الذي ظهر في اللقطات كان ناجمًا عن جهاز ناري وليس صاروخًا حقيقيًا.

وبحسب مصدر أمني، فإن العبوة كانت شبيهة بصاروخ. كان يتألف من أنبوب حديدي برأس من الورق المقوى، والذي يحتوي على كمية معينة من مادة الألعاب النارية، والتي لم تسمح للصاروخ بالتحليق لأكثر من ثلاثة أمتار.

ونفت الجماعات المسلحة في المنطقة صنع العبوة. وزعموا أن "المقاومة في جنين لا علاقة لها بهذا الفيديو وربما كانت إسرائيل هي التي نشرته من أجل تنفيذ عملية عسكرية كبيرة على المدينة والمخيم".