حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى منى لقضاء يوم التروية

ويردد الحجاج في يوم التروية "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك".

توجه حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى، غربي السعودية، اليوم الاثنين، لقضاء يوم التروية حتى بزوغ شمس يوم 9 من ذي الحجة، وهو أول مناسك الحج، والتي تستمر على مدار 6 أيام.

ويرتبط مشعر مِنى بالعديد من الأحداث التاريخية والدينية، فبه ذبح النبي إبراهيم فدي ابنه إسماعيل، كما رمى النبي محمد الجمار، وأكد بالموقع الهدي في حجة الوداع وحلق، ليصبح رمي الجمرات وذبح الهدي والحلق من السنن التي يتبعها المسلمون إلى يومنا هذا.

ويردد الحجاج في يوم التروية "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك".

ويقضي الحجاج في منى يوم التروية، وهو اليوم 8 من ذي الحجة، ويستحب فيه المبيت تأسياً واتباعاً لسنة النبي محمد ﷺ، وسمي يوم التروية لأن الناس كانوا يرتوون فيه من الماء ويحملون منه ما يحتاجون إليه.

وفي 9 من ذي الحجة، والذي يوافق يوم غدٍ الثلاثاء، يتوجه الحجاج إلى عرفة للوقوف على صعيدها الطاهر حيث يصلون الظهر والعصر جمعاً وقصراً، ومنها يتوجهون إلى مزدلفة حيث يبيتون ليلتهم.

وكانت السلطات السعودية قد أكدت وصول أكثر من 1.6 مليون حاج إلى البلاد وسط تدفق بشري مستمر يجعل من المرجح بأن يتجاوز عدد الحجاج مليوني شخص هذا الموسم.