تقرير: إسرائيل بحاجة إلى سلطة فلسطينية تعمل بفاعلية وفق نتنياهو

"نحن بحاجة للسلطة الفلسطينية. لا يمكننا السماح لها بالانهيار. نحن مستعدون لمساعدتها ماليا". وأضاف: "حيثما تنجح في العمل، فإنها تقوم بالمهمة بالنيابة عنا"

عقب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مستقبل السلطة الفلسطينية وفق تقرير، على خلفية المخاوف من تآكل سلطتها بعد انتهاء فترة الرئيس محمود عباس البالغ 87 عاما.

وقال رئيس الوزراء في تصريحاته أمام لجنة الشؤون الخارجية والأمن، إن إسرائيل ليس لديها مصلحة في انهيار إدارة السلطة الفلسطينية بعد عباس وتعهد بدعمها، بحسب هيئة البث الرسمية- كان.

وتابع نتنياهو: "نحن بحاجة للسلطة الفلسطينية. لا يمكننا السماح لها بالانهيار. كما أننا لا نريدها أن تنهار. نحن مستعدون لمساعدتها ماليا". وأضاف: "حيثما تنجح في العمل، فإنها تقوم بالمهمة بالنيابة عنا".

كما قال رئيس الوزراء إن إسرائيل "تستعد لليوم التالي" بعد عباس الذي لم يمهد بعد الطريق لمن يخلفه. فيما يتعلق بتطلعات الفلسطينيين لدولة مستقلة، قال نتنياهو إنه "يجب قمع طموحهم في إقامة دولة".

تأتي هذه التصريحات على خلفية التصعيد الذي تشهده الضفة الغربية وسط ضلوع الفلسطينيين بسلسلة من الهجمات المسلحة التي استهدفت مواطنين وجنود إسرائيليين في الأسابيع الأخيرة قوبلت بعمليات عسكرية انتقائية أحيانا وواسعة في بعض الأحيان أوقعت عددا من الفلسطينيين. كما سيطرت على المشهد العام الأعمال الانتقامية التي قام بها مستوطنون في قرية ترمسعيا وحوارة وأم صفا في الأيام القليلة الماضية.

ومما يعقد الوضع قرار الحكومة الإسرائيلية الذي أعلنت عنه الأسبوع الماضي بناء آلاف الوحدات في مستوطنات الضفة الغربية.

تجدر الإشارة إلى أن تصريح نتنياهو حول 'قمع طموح الفلسطينيين في إقامة دولتهم' لا يتجانس مع سياسة حليفه الأكبر الولايات المتحدة التي تقول بوجوب العمل على حل الدولتين الذي يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، وهي تصريحات تتكرر في الآونة الأخيرة في ظل تدهور الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية.