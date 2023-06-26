حصريًا لـ I24NEWS: وزير الخارجية العُماني يجري محادثات مع إسرائيل لزيارة الحرم القدسي

كما طلب وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين لقاء الوزير البوسعيدي دون الخوض في تفاصيل زيارة الوزير العماني واللقاء المحتمل بين كوهين والوزير العُماني

يُجري وزير الخارجية العماني، سيد بدر البوسعيدي، استعداداته لزيارة السلطة الفلسطينية، بحسب مراسل i24NEWS غاي عزريئيل. وبحسب التفاصيل التي تم الكشف عنها قبل وقت قصير في i24NEWS ، يرغب الوزير في تضمين زيارته إلى رام الله زيارة الحرم القدسي، وأفيد أن مكتبه أجرى اتصالا مع وزارة الخارجية الإسرائيلية لتنسيق الزيارة.

كما طلب وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين لقاء الوزير البوسعيدي. ولم يتم الانتهاء بعد من تفاصيل زيارة الوزير العماني واللقاء المحتمل بين كوهين والبوسعيدي.

واكتفت وزارة الخارجية الإسرائيلية بعدم الرد على فحوى التقرير.

تجدر الإشارة إلى أن عُمان لعبت دور الوسيط في الأشهر الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة في موضوع السياسة النووية، وكذلك بين إيران والدول العربية الأخرى.

كما أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي أن إيران وسلطنة عمان ستوقعان على الأقل أربع اتفاقيات في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة.

في أواخر العام الماضي، ذكرت i24NEWS أن مسؤولا إسرائيليا كبيرا التقى بوزير الخارجية العماني سيد بدر البوسعيدي لتعزيز العلاقات وتعزيز التعاون الإقليمي.

وجاء في وثيقة رسمية لوزارة الخارجية الإسرائيلية حصلت عليها i24NEWS أن الاجتماع - الذي عقد على هامش منتدى MEDRC في عمان وحضره نائب المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية ورئيس قسم الشرق الأوسط وعملية السلام - قال إن السلطنة تسعى إلى التمايز بنفسها عن الإمارات العربية المتحدة والبحرين، وبالتالي فإن أي تقدم مستقبلي في العلاقات يتطلب علاقة منفصلة ومباشرة بين مسقط وإسرائيل مع التركيز على ثمار السلام الاقتصادي وبما يتماشى مع المبادئ التوجيهية من المملكة العربية السعودية.