ووفق النشر في العربية، فقد سلم حسام الدين آلا أوراق اعتماده مندوبا دائما لسوريا للأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في مقر الجامعة بالقاهرة أمس الأحد

أعلنت سوريا عن تعيين حسام الدين آلا سفيرًا جديدًا في مصر في خطوة طال انتظارها إذ تأتي بعد فراغ تمثيلي دام 12 عاما.

ويأتى تعيين السفير السوري فى مصر بعد نحو شهرين من قرار جامعة الدول العربية، السماح لسوريا بالعودة إلى شغل مقعدها ومشاركة الوفود السورية في اجتماعاتها بعد غياب أكثر من عقد فرضته تداعيات الحرب الأهلية التي ضربت سوريا.

وأجرى وزير الخارجية السوري فيصل المقداد زيارة أولى رسمية لمصر مطلع نيسان أبريل الماضي وبحث مع سامح شكري وزير الخارجية المصري سبل التعاون والتنسيق وإعادة العلاقات .

ووفق النشر في العربية، فقد سلم آلا أوراق اعتماده مندوبا دائما لسوريا للأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في مقر الجامعة بالقاهرة أمس الأحد حيث أكد على أهمية التعاون والتنسيق بين سوريا وجامعة الدول العربية في مواجهة التهديدات التي تواجه الدول العربية والمنطقة، ومشيرا أن عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية سيسهم في تعزيز التعاون العربي.

وشغل السفير آلا، منصب مندوب سوريا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف لمدة ثماني سنوات، كما شغل منصب سفير سوريا لدى الفاتيكان، وسفيرا لسوريا في إسبانيا، كما عمل في بعثة سوريا لدى الأمم المتحدة في نيويورك.