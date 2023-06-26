كتيبة "العياش" في جنين توثق محاولة فاشلة لإطلاق صاروخين باتجاه الأراضي الإسرائيلية هي الثانية من نوعها خلال شهرين

في محاولة هي الثانية من نوعها خلال شهرين، نشرت جماعة مقرها جنين تُدعى كتيبة العياش، مرتبطة بحماس وفق الشبهات، لقطات لمحاولة فاشلة لإطلاق صاروخين باتجاه كيبوتس رام أون الإسرائيلي، شمال الضفة الغربية.

https://twitter.com/i/web/status/1673270463030517761 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وكانت مجموعة فلسطينية قد أطلقت في الرابع والعشرين من أيار/ مايو صاروخا استهدف بلدة تعاونية إسرائيلية تدعى شاكيد شمالي البلاد، لكن القذيفة انفجرت في الجو وفق هيئة البث الرسمية. وبعد عملية تمشيط، عثر الجيش الإسرائيلي على منصة إطلاق صواريخ في قرية نزلة زيد في الضفة الغربية.

وأفيد في حينه أن الصاروخ الذي تم إطلاقه من جنين ذاتي الصنع وصغير وضعيف الجودة.

وجاء في بلاغ صادر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الأجهزة الأمنية أجرت تحقيقا في تفاصيل الحادث وتبين أن الأمر لا يشكل خطرا على المجتمعات الإسرائيلية.