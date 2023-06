في محاولة هي الثانية من نوعها خلال شهرين، نشرت جماعة مقرها جنين تُدعى كتيبة العياش، مرتبطة بحماس وفق الشبهات، لقطات لمحاولة فاشلة لإطلاق صاروخين باتجاه كيبوتس رام أون الإسرائيلي، شمال الضفة الغربية.

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .