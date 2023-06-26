حزب الله يعترض طائرة بدون طيار إسرائيلية عبرت حدود جنوب لبنان

قالت قناة إعلامية لبنانية تابعة لحزب الله إن الحزب أسقطت طائرة مسيرة إسرائيلية دخلت المجال الجوي اللبناني

اكد متحدث باسم الجيش الاسرائيلي ان طائرة مسيرة رباعية المراوح تابعة للجيش، سقطت صباح اليوم الاثنين في الاراضي اللبنانية خلال نشاط روتيني، مشيرا إلى أنه لا مخاوف من تسرب استخباراتي محتمل.

في وقت سابق من اليوم الاثنين، قالت قناة إعلامية لبنانية تابعة لحزب الله إن الحزب أسقطت طائرة مسيرة إسرائيلية دخلت المجال الجوي اللبناني. وقال البيان ، الذي نقله المكتب الإعلامي لحزب الله لوكالة رويترز ، إن "الطائرة المسيرة أسقطت بالقرب من بلدة زبقين في جنوب لبنان"

جاء الحادث في الوقت الذي يسود فيه الهدوء بين لبنان وإسرائيل، لكن الطائرات المقاتلة والطائرات الإسرائيلية بدون طيار تحلق بانتظام فوق لبنان.

وكان حزب الله، قد أرسل في عدة مناسبات في الماضي طائرات بدون طيار للتحليق فوق إسرائيل. في 7 أبريل/نيسان المنصرم، أعلنت إسرائيل أنها أسقطت طائرة مسيرة دخلت أراضيها من لبنان.

وفي يوليو/تموز من عام 2022، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض ثلاث طائرات مسيرة غير مسلحة أرسلها حزب الله إلى حقل غاز كاريش البحري في شرق البحر الأبيض المتوسط​​، قبل الإعلان عن اتفاق بين البلدين الجارين لتوزيع موارد الغاز البحري.