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الخارجية الفرنسية تدين "أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين"

i24NEWS - AFP

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مستوطنة حومش في الضفة الغربية.
Miriam Alster/FLASH90مستوطنة حومش في الضفة الغربية.

"الاستيطان غير قانوني بموجب أحكام القانون الدولي" وأنه يغذي "التوتر على الأرض، ويشكل عقبة رئيسية أمام السلام".

أدانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير لوجندر في بيان، اليوم الإثنين،"اعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون (الاسرائيليون) وتستهدف المدنيين وممتلكاتهم". وتابعت"هذا العنف غير مقبول ويجب أن يتوقف". وأضافت أن "الاستيطان غير قانوني بموجب أحكام القانون الدولي" وأنه يغذي "التوتر على الأرض، ويشكل عقبة رئيسية أمام السلام".

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وكان عشرات المستوطنين الإسرائيلين قد اشتبكوا مع فلسطينيين قرب قرية أم صفا شمال رام الله، ورشقوا الحجارة على فلسطينيين. ووصلت قوة من الجيش الإسرائيلي إلى المكان، وأصيب أحد الجنود بجروح طفيفة جراء الحجارة. وبعد دقائق، دخل عشرات المستوطنين القرية وأحرقوا منزلين على الأقل، كما أشعلوا النار في مركبتين وشاحنة.

وفي السياق قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاجاري إن "القوات حاولت منع الإسرائيليين من مهاجمة ترمسعيا لكنها كانت تحت ضغط شديد" وقال للصحفيين، اليوم الجمعة "لم يكن لدينا في الموجة الأولى قوات كافية في المنطقة التي اختاروها." وأضاف "لقد فشلنا هذه المرة" في منع هجوم من قبل مستوطنين يهود على قرية فلسطينية في الضفة الغربية، التي أدت الى مقتل فلسطيني".

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