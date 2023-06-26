الرئيس الإسرائيلي يدين عنف المستوطنين:"أفعال غير شرعية وغير أخلاقية"

الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ ادان ايضا التهجم على قادة ألأجهزة الأمنية الإسرائيلية بعد بيانهم المشترك

أدان الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ اليوم أعمال العنف التي قام بها مستوطنون ضد فلسطينيين في الضفة الغربية وقال إن "هذه الأفعال غير شرعية وغير أخلاقية، هي مرفوضة قطعا، وهي تقوض أسسنا، وتسحب الأرضية من تحتنا جميعا".

واضاف الرئيس :"أنا أميز ارتفاعا كبير في الخطاب الجماهيري الإسرائيلي العنيف، منذ وقف المحادثات في مقر الرئيس، وأخشى من أن يتدهور العنف ويتحول الى عنف جسدي وأن تسفك الدماء" وتابع الرئيس :" خلال الأسبوع الماضي حصد الأرهاب الغاشم منا ضحايا أعزاء، أبناء ومواطنون أعزاء ، عوالم تدمرت، عائلات تحطمت".

وأضاف هرتسوغ :"للأسف ، شهدنا أن هناك مواطنين أعزاء، وجدوا في هذه الحوادث الصعبة والمؤلمة سببا أو تفسير مشوها لأعمال شغب عنيفة ووحشية غير مكبوحة ضد السكان الفلسطينيين اللأبرياء، أنا أدين مثل هذا العنف بشدة".

كما تطرق الرئيس الإسرائيلي الى البيان المشترك الذي نشره رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي مع قائد الشرطة كوبي شبتاي ورئيس الشاباك رونين بار حول الموضوع وقال :"أطلب بأن أذكر الجميع التصرف باحترام وإنصاف مع اولئك الذين يعملون ليلا-نهارا وفي كل ساعة، بالدفاع عن دولة إسرائيل، مواطنيها وسكانها". وحول التصريحات التي أدلت بها وزيرة الاستيطان والمهمات القومية اوريت ستروك ضد هذا البيان :"التهجم ضد رجال الأمن وقادتهم ، لا يجب أن يمر على جدول أعمالنا ويجب إدانته بشدة".

من جانبه أدان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تصريحات الوزيرة ستروك ضد رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بعد أن قارنتهم مع جنود قوة فاغنر. وقال إن "رؤساء ورجال أذرعتنا الأمنية يعملون ليلا نهار لحماية دولة إسرائيل ومواطنيها" وأوضح :"يوجد في الديموقراطية مكان للنقد ضد كل شخص لكن لا يوجد مكان لأي تهجم على الأشخاص الذين يقودون حربنا ضد الإرهاب ولأمن دولة إسرائيل".

وأضاف نتنياهو أنه على ضوء عدد الشكاوى خلال الأيام الأخيرة، أمر بفحص الادعاءات لاستخدام القوة المفرطة من جانب القوة الأمنية ضد مواطنين في الضفة الغربية.

ويشار الى أن الوزيرة الإسرائيلية كانت هاجمت بيان قادة الأجهزة الأمنية خلال مقابلة إذاعية وقالت :"رئيس هيئة الأركان، وقائد الشرطة ورئيس الشاباك أطلقوا بيانا مشتركا حول إرهاب قومي يهودي. من أنتم، قوة فاغنر؟ من أنتم حتى تصدروا بيانا من هذا القبيل رغما من الحكومة؟ هل ستعلموننا الأخلاق؟ أنا ضد هذه الحوادث لكن من المخجل أن يطلق عليها إرهاب قومي".