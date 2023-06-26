إسرائيل: الاتحاد الأوروبي يستثمر 900 مليون يورو لتمويل مشاريع بيئية في البلاد

تم توقيع شراكة مع بنك "لئومي" الإسرائيلي للحصول على خط ائتمان بقيمة 500 مليون يورو مخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تطور مشاريع بيئية

ستستفيد إسرائيل من حوالي 900 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لتمويل مشاريع متعلقة بالبيئة في البلاد، وسيتم تمويل

محطة تحلية المياه (السابعة في البلاد)الواقعة في الجليل والتي تعمل بالطاقات المتجددة، من قبل بنك الاستثمار الأوروبي الذي سيضخ 150 مليون يورو في المشروع.

وتم توقيع شراكة مع بنك "لئومي" الإسرائيلي للحصول على خط ائتمان بقيمة 500 مليون يورو مخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تطور مشاريع بيئية، بالإضافة إلى ذلك، فإن البنك الأوروبي في المرحلة النهائية من تقييم يهدف إلى تمويل مشروع "الترام الأخضر" في تل أبيب بمبلغ 250 مليون يورو.

جاء ذاك بحسب ما صرحت به نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي المسؤول عن الشرق الأوسط جيلسومينا فيجليوتي، التي تقوم بزيارة إلى إسرائيل تستغرق أربعة أيام، كما سافرت إلى رام الله في الأراضي الفلسطينية للتوقيع على شراكة لمشروع مخصص لإدارة مياه الصرف الصحي.