سموتريش:"على أقل تقدير، يمكنك أن تشترط مثل هذه الاتفاقية لمطالبة اليونسكو بسحب السلطة الفلسطينية من المنظمة"

طلب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن يعارض علنا خطة الولايات المتحدة للعودة إلى اليونسكو، قائلا:"أطلب منكم الإعلان عن موقف إسرائيلي معارض لتجديد عضوية الولايات المتحدة في اليونسكو. على أقل تقدير، يمكنك أن تشترط مثل هذه الاتفاقية لمطالبة اليونسكو بسحب السلطة الفلسطينية من المنظمة".

وبحسب ما أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الإثنين، كتب سموتريش رسالة إلى نتنياهو، أن "الحكومة السابقة دعمت قرار الولايات المتحدة، وعليها أن تتخذ إسرائيل موقفًا ضد عودة واشنطن إلى منظمة تشوه التاريخ".

وأكد سموتريش في رسالته على أن "الولايات المتحدة غادرت اليونسكو، تحت رئاسة دونالد ترامب، من أجل إدانة تحيز الوكالة ضد إسرائيل.

منذ أن أعلنت واشنطن عن رغبتها في الانضمام مرة أخرى إلى اليونسكو، لمواجهة نفوذ الصين المتنامي داخل المنظمة، لم يعرب نتنياهو عن موقفه بشأن هذه المسألة، ومن المتوقع إعلان القرار النهائي للرئيس الأمريكي جو بايدن أمام الكونغرس شهر يوليو/تموز الوشيك.

وطرح سموتريش قرار اليونسكو بالاعتراف بـ"كهف البطاركة"، حيث يُزعم دفن شخصيات توراتية لإبراهيم وإسحاق ويعقوب ، كموقع تراثي فلسطيني دون الاعتراف به كموقع تراث يهودي. كما أشار إلى احتفال المنظمة بـ "النكبة" ومعارضة المنظمة للقانون الإسرائيلي الذي ينص على القدس عاصمة لإسرائيل.

"وقال في رسالته"كما تعلمون، غادرت الولايات المتحدة خلال إدارة ترامب منظمة اليونسكو، على الأقل بناءً على طلب الحكومة الإسرائيلية، وذلك بسبب عداء المنظمة لإسرائيل وإعادة كتابتها للتاريخ وإنكارها لصلة تاريخية عميقة بين وشعب إسرائيل وأرض إسرائيل ومقدساتها مثل الحرم الإبراهيمي".