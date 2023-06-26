هولندا: توقيف اب وابنته بتهمة تمويل حركة حماس

للاشتباه بتقديمهما "تمويلا واسع النطاق" لحركة حماس بخمسة ملايين يورو (5,4 ملايين دولار) "في خرق لعقوبات الاتحاد الأوروبي"

أعلنت النيابة العامة في هولندا، اليوم الإثنين، أن شرطة التحقيق، اعتقلت أبا(55 عاما) وابنته (25 عاما) للاشتباه بتقديمهما "تمويلا واسع النطاق" لحركة حماس بخمسة ملايين يورو (5,4 ملايين دولار) "في خرق لعقوبات الاتحاد الأوروبي"

وعثر المحققون على الأموال أثناء عمليات تفتيش منزل الأب وابنته في بلدة لايدسخيندام القريبة من لاهاي ومقر تجاري في روتردام وصادروا رصيدا بنكيا بقيمة حوالى 750 ألف يورو.

وأفادت النيابة العامة في هولدنا بأن "جهاز النيابة العامة يشتبه بأنهما أرسلا أموالا بمقدار 5,5 ملايين يورو تقريبا إلى مجموعات مرتبطة بمنظمة حماس"وتابعت "يشتبه أيضا بأنهما شاركا في منظمة إجرامية تمثّل هدفها بدعم حماس ماليا".

ويشتبه بأن الرجل وابنته الموقوفين(بتاريخ 22 حزيران/يونيو الجاري)، كانا على علاقة بمؤسسة حلّت مكان منظمة فُرضت عليها عقوبات كانت ترسل أموالا لحركة حماس، وفق النيابة.

وذكرت بأنه تم فتح التحقيق بعد بلاغات عن تعاملات مالية غير عادية وبعدما تحدّثت تقارير صحافية عن مناسبة لجمع الأموال في أوروبا من أجل حماس.

وأدرج الاتحاد الأوروبي حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة على "القائمه السوداء للمجموعات الإرهابية"إلى جانب المنظمات الإرهابية الأخرى بعد اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001 التي استهدفت نيويورك وواشنطن.

بينما شطبت محكمة أدنى تابعة للاتحاد الأوروبي حماس من القائمة في 2014، إلا أن محكمة التكتل العليا أعادت إدراجها في 2017.

الثلاثاء المنصرم، قتل فلسطينيان مرتبطان بحماس أربعة مدنيين إسرائيليين. كان نحمان شموئيل موردوف أصغر ضحية في السابعة عشرة من عمره، بينما كان إليشا أنتمان مراهقًا يبلغ من العمر 18 عامًا. وكان هاريل ماسو، 21 عامًا، هو الثالث الذي يُقتل في مطعم للحمص. وقتل عوفر فيرمان، 63 عاما، رميا بالرصاص في محطة وقود