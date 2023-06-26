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السلطات اللبنانية تعتقل إسرائيليا لدى هبوطه في بيروت خلال رحلة ربط

i24news

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شوهدت لوحة إعلانية ترحيبية على طول طريق المطار في العاصمة اللبنانية بيروت في 22 حزيران / يونيو 2022
ANWAR AMRO / AFPشوهدت لوحة إعلانية ترحيبية على طول طريق المطار في العاصمة اللبنانية بيروت في 22 حزيران / يونيو 2022

افرج عن الإسرائيلي بعد يومين من اعتقاله بعد تدخل دول أجنبية دخلوا للصورة بعد طلب إسرائيلي

اعتقلت السلطات اللبنانية في بداية الشهر في بيروت رجل أعمال إسرائيلي لدى هبوطه في العاصمة اللبنانية خلال رحلة ربط- وتم اعتقاله على مدار يومين، وذكر موقع N12 أن الإسرائيلي يحمل جوازا فرنسيا ، اعتقلته السلطات اللبنانية وحققت معه وأطلقت سراحه بعد يومين بعد تدخل دول أجنبية، دخلوا الى الصورة بعد طلب إسرائيلي. 

رجل الأعمال لم يكن ينوي زيارة لبنان، انما وصل الى العاصمة بيروت في إطار رحلة ربط حتة يواصل منها رحلته الى وجهة أخرى، وتم اعتقاله لدى وصوله الى هناك. وبسبب وجود علاقات له مع مسؤولين إسرائيليين، كان هناك مخاوف كبيرة جدا لدى إسرائيل من قضية اعتقاله. 

ومن خلف الكواليس تقرر الاستعانة بدول أجنبية حتى تساعد بإطلاق سراحه، لذلك بعد مرور 48 ساعة تم التحقيق معه خلالها اطلق سراحه، وصعد الى الطائرة وخرج من لبنان. بعد إطلاق سراحه تم تحذيره عدم الدخول مجددا الى دولة عدو، وأيضا مجلس الأمن القومي يذكر أنه بموجب القانون محظور على الإسرائيليين دخول دول عدو، حتى لو كان في إطار رحلة ربط.  

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