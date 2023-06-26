سفيرة سعودية: "الحديث عن اندماج مع إسرائيل وليس تطبيعا"

السفيرة السعودية تقول ان ابرام اتفاق سلام اسرائيلي فلسطيني يتماشي مع رؤية 2030

أشارت السفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة ريما بنت بندر آل سعود السبت أن ابرام اتفاق سلام "إسرائيلي فلسطيني" يتماشى مع رؤية 2030- المشروع الاصلاحي الاجتماعي للمملكة،وأضافت: "نريد أن نرى إسرائيل تزدهر بقدر ما نريد أن نرى فلسطين تزدهر".

وذكر موقع "معاريف" أن تصريحات السفيرة السعودية جاءت خلال مشاركتها في مهرجان باسفان، بولاية كولورادو حيث أضافت بأن السعودية تركز على الاندماج مع إسرائيل وأوضحت :"نحن لا نقول تطبيع، نحن نتحدث عن شرق أوسط متكامل، موحد مثل اوروبا، والذي فيه لجميعنا حقوق سيادة ودول ذات سيادة، لكن يوجد لدينا مصلحة مشتركة، اذن هذا ليس تطبيع. التطبيع يعني بأنك تجلس هناك، وأنا أجلس هنا، ونحن نعيش سوية لكن بصورة منفصلة. الاندماج يعني أننا نتعاون، مصالحنا تتعاون ويزدهر شبابنا".

وأضافت الوزيرة ريما أن سياسة حكومة نتنياهو تجاه الفلسطينيين تعقد الجهود للتوصل الى سلام في المنطقة. ووصلت الوزيرة سلوك الحكومة الاسرائيلية في الضفة الغربية بأن "ضار للغاية" وإضافت بأن "ليس كل حل للصراع سيؤدي للتوصل لسلام عادل واحترام للطرفين".

وأضافت ريما بأنه يوجد لديها شخصية مصلحة واضح أن ترى نهاية للصراع الإسرائيلي- الفلسطيني مستشهدة بجهود والدها بندر بن سلطان آل سعود، الذي شغل منصب سفير الرياض بواشنطن على مدار أكثر من عقدين. حتى عام 2005. وأوضحت السفيرة "إنني أشعر بالحزن على هذه الـ23 عاما. لقد عاش على متن الطائرة ، كرس حياته لحل هذا الوضع ،لذلك ، لا شيء يجعلني أسعد من أن أكون أول دبلوماسية سعودية في الولايات المتحدة وأرى حلاً للأزمة الفلسطينية الإسرائيلية ، لأنها أزمة انتزعتني من والدي ".